【入伙禮物推介】新居入伙禮物推介！隨著不少朋友搬新屋，迎來人生重要時刻，應該購買甚麼入伙禮物最為適合？記者精選8大新居入伙禮物推介，包括必備人氣家電、生活家品等，涵蓋各大品牌例如MUJI、Dyson、diptyque等，最平$200有找，實用又得體！

8大朋友新居入伙禮物推介 實用又得體！ Dyson吸塵機、香薰蠟燭

入伙禮物推介【1】家電 Nespresso咖啡機

朋友新居入伙，咖啡機就適合愛飲咖啡的人士！Nespresso咖啡機Essenza Mini絕對是入伙禮物之選，外觀設計簡約，放置於家中客廳或廚房亦甚有格調，而且操作簡易，方便忙碌的上班一族！

Nespresso咖啡機Essenza Mini

售價：$988



入伙禮物推介【2】家電 Dyson吸塵機

新居入伙最注重衞生清潔，買吸塵機絕對可以深得朋友心！Dyson V11 Fluffy Extra 直立式吸塵機，提供3種清潔模式選擇，並備有「智慧監測」功能，用戶可以及時掌握吸塵器實時狀況，朋友打掃起來亦更加方便！

（圖片來源：Dyson）

Dyson V11 Fluffy Extra 直立式吸塵機

售價：$3,707起



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

入伙禮物推介【3】家電 座檯燈

回到家中，一盞溫暖的座檯燈必不可少。IKEA宜家傢居TÄRNABY座檯燈配置一個玻璃燈罩，並設有溫暖黃光，不論是客廳抑或睡房都可以使用，令家居氣氛更為溫馨，而且售價經濟實惠，$200內就可以買到！

IKEA宜家傢居 TÄRNABY座檯燈

售價：$199.9



入伙禮物推介【4】廚具 Bruno多功能電熱鍋

廚具是不少人都喜受的入伙禮物！人氣Bruno多功能電熱鍋更加是送禮之選，除了提供多款顏色選擇，更設有平面烤盤及章魚燒盤等，可以用作高溫煎烤，對廚具有一定要求的朋友們，收到一定十分喜歡！

Bruno多功能電熱鍋

售價：$998



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

入伙禮物推介【5】廚具 Le Creuset鑄鐵鍋

Le Creuset鑄鐵鍋絕對是入伙禮物之選！Le Creuset心形琺瑯鑄鐵鍋精選套裝，包括一件心形鍋蓋頭，以及2件裝陶瓷圓形碟，涵蓋不同顏色，若果朋友喜愛煮食的話，絕對是實用又得體！

Le Creuset心形琺瑯鑄鐵鍋精選套裝

售價：$1,888（原價$3,516）



入伙禮物推介【6】香薰噴霧器

香薰噴霧器亦是大熱的入伙禮物！MUJI香薰噴霧器設計簡約，而且具有實用功能，可以透過超聲波產生的噴霧散發香薰，讓家居瀰漫芳香，同時提供照明功能，絕對是不錯的選擇。

MUJI 香薰噴霧器

售價：$680



入伙禮物推介【7】香薰蠟燭

入伙禮物一定推介香薰蠟燭，香氣滿溢之餘，又可以讓人放鬆心情！LE LABO是不少女士至愛的香薰蠟燭，推介LE LABO 「PALO SANTO 14」聖檀木味，以及「Santal 26」檀香味，味道清淡雅致，不會感到「太俗」。

另外亦推介法國頂級香氛品牌diptyque， 其「ROSES」、「BAIES」同為人氣之選，加上設計精緻，優雅氣息絕對深得人心！

LE LABO 復古蠟燭

售價：$560起



diptyque 香氛蠟燭

售價：$550起



入伙禮物推介【8】現金

入伙禮物類別繁多，擔心買完禮物後朋友未必喜愛，以至淪為無用之物，大家不妨可以考慮最多人喜愛的現金，正所謂「鍾意買咩就買咩」，總比買一份對方未必需要的禮物好，現金就最為實際，當然金額就視乎大家之間的熟絡程度，但相信是大部份人最想收到的「入伙禮物」！