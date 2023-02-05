【情人節蛋糕2023】情人節蛋糕推介！情人節想為愛侶留下浪漫又美好的回憶，一個靚靚蛋糕相信可以盡表心意！ 本文集合13大情人節蛋糕推介，涵蓋各大酒店及人氣餅店，其中包括人氣拿破崙、心心或玫瑰花造型蛋糕等，更有可愛小熊浪漫打卡，即看推介詳情！

情人節蛋糕2023｜13大情人節蛋糕推介！人氣拿破崙、浪漫玫瑰打卡

情人節蛋糕推介【1】港島海逸君綽酒店：情人節玫瑰紅莓拿破崙蛋糕

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café一向大受歡迎，今個情人節酒店推出2月期間限定的玫瑰紅莓拿破崙蛋糕，面層為粉紅色心心，其畫上心電線作為點綴，下面為一層酥皮及一層紅莓忌廉，口感鬆脆，而且入口軟滑。

（圖片來源：港島海逸君綽酒店）

港島海逸君綽酒店：情人節玫瑰紅莓拿破崙蛋糕

售價：$358（原價$398）



情人節蛋糕推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店：櫻花慕絲蛋糕

香港富麗敦海洋公園酒店情人節推出櫻花慕絲蛋糕，蛋糕以兩顆重疊的紅色心心為設計，分別為一大一小，並設有兩種霧面，前者為蛋糕主體，鏡面質地更顯亮麗；後者則帶有絨面質感，簡約又大方！蛋糕以士多啤梨蜜餞及蜜糖製成，內部為海綿蛋糕，口感綿密，絕對深得女朋友心！

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

香港富麗敦海洋公園酒店：櫻花慕絲蛋糕

售價：$358（原價$398）



情人節蛋糕推介【3】帝苑餅店：粉紅玫瑰蛋糕

位於帝苑酒店大堂的帝苑餅店，主打各款法式糕點、蛋糕，其中就以芒果拿破崙最受歡迎，而且獲得不少好評。 今年情人節，餅店除了人氣拿破崙系列外，更推出粉紅玫瑰蛋糕，整個蛋糕以立體玫瑰作為設計造型，為士多啤梨口味，相信不少女士都會喜愛！

（圖片來源：帝苑餅店）

帝苑餅店：粉紅玫瑰蛋糕

售價：$468



情人節蛋糕推介【4】Nina Patisserie：招牌士多啤梨拿破崙/紅絲絨蛋糕

由如心酒店集團管理的本土甜點品牌Nina Patisserie，主打一系列經典甜品、糕點，最出名的就是招牌拿破崙蛋糕，是不少網民推薦之選！餅店今個情人節會推出2月限定的2款心型蛋糕，分別是紅絲絨蛋糕，以及招牌士多啤梨拿破崙，鬆脆酥皮與士多啤梨吉士醬層層相間， 口感豐富，好睇又好食！

Nina Patisserie：招牌士多啤梨拿破崙/紅絲絨蛋糕

招牌士多啤梨拿破崙售價：$368

紅絲絨蛋糕售價：$328



情人節蛋糕推介【5】富豪酒店：紅桑子洛神花白朱古力蛋糕

富豪酒店情人節以「花漾綻放」為主題，推出限定的紅桑子洛神花白朱古力蛋糕，蛋糕使用了Valrhona 35%白朱古力，以及本地有機洛神花，再搭配紅桑子所製作，內餡為紅桑子海綿蛋糕，並結合白朱古力慕絲層層相間，配以紅桑子及洛神花啫哩混入夾心，口感層次豐富！

（圖片來源：富豪酒店）

富豪酒店：紅桑子洛神花白朱古力蛋糕

售價：$338（原價$388）



情人節蛋糕推介【6】LUCULLUS龍島：粉色朱古力小熊/士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕

LUCULLUS龍島今年推出多款情人節系列產品，以粉紅色為主調，其中包括少女心滿滿的抱抱小熊朱古力禮盒，禮盒附送小木槌以敲開小熊外殼，內裡藏有心形及小熊朱古力、彩虹棉花糖， 絕對是打卡之選！此外亦有士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕，以手抱玫瑰花束的粉紅小兔朱古力，與兩粒心形朱古力作點綴，情人節送給另一半肯定好甜蜜。

LUCULLUS龍島：抱抱小熊朱古力禮盒/士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕

抱抱小熊朱古力禮盒售價：$308

士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕售價：$308（4吋磅裝蛋糕）、$58（件裝蛋糕）



情人節蛋糕推介【7】Giovanni Pina & Caffe Milani：You are my rose

意大利百年老店Giovanni Pina，其蛋糕使用百年有機酵母及自家調配麵粉配方製作，絕對是世界級水準餅店！ 今個情人節餅店推出限定蛋糕「La Mia Rosa（You are my rose）」蛋糕，以立體玫瑰花為造型設計，配上鏡面朱古力，極具質感；蛋糕採用Velrhona朱古力、雲尼拿白朱古力慕絲、紅莓果醬、布朗尼等製成，絕對值得一試！

Giovanni Pina & Caffe Milani：La Mia Rosa（You are my rose）

售價：$359（原價$399）



情人節蛋糕推介【8】GODIVA：士多啤梨紅莓朱古力蛋糕

GODIVA今個情人節推出僅限預訂的士多啤梨紅莓朱古力蛋糕，以流線型的心形作設計，配上淺粉紅色及少許銀葉裝飾，優雅簡潔，賣相討好！蛋糕以白朱古力慕絲，配上70%黑朱古力慕絲及海綿蛋糕，內餡為士多啤梨忌廉興紅莓醬，味道清新，是情人節蛋糕之選！

GODIVA：士多啤梨紅莓朱古力蛋糕

售價：$391.3（原價$559）



情人節蛋糕推介【9】Italian Tomato：紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕/慕斯蛋糕

Italian Tomato今年推出3款情人節系列蛋糕，分別是紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕，味道融和且濃郁芬芳，另外有黑森林朱古力慕斯蛋糕，採用法國著名CLUIZEL朱古力製成；以及日本士多啤梨慕斯蛋糕，配有紅莓白朱古力脆脆！

Italian Tomato：紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕/慕斯蛋糕

紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕售價：$288

日本士多啤梨慕斯蛋糕售價：$268

黑森林朱古力慕斯蛋糕售價：$188



情人節蛋糕推介【11】La Famille： 「Love & Peach」日本白桃戚風蛋糕

La Famille以戚風蛋糕聞名，今個情人節品牌將繼續以戚風蛋糕作為主打，推出期間限定「Love & Peach」日本白桃戚風蛋糕，結合愛心、朱古力及玫瑰等元素，外層以白桃鮮忌廉包裹，內層夾有日本白桃果肉與血桃慕絲、白桃果醬，口感層次豐富， 而且食到啖啖香桃氣息， 是情人節推介之選。

（圖片來源：La Famille）

La Famille： 「Love & Peach」日本白桃戚風蛋糕

售價：$283（原價$298）



情人節蛋糕推介【12】Häagen-Dazs： 紅絲絨芝士蛋糕雪糕/比利時朱古力雪糕

Häagen-Dazs今年推2款情人節限定3D雪糕蛋糕，其中包括全新口味的紅絲絨芝士蛋糕雪糕，以及比利時朱古力雪糕。其中「甜蜜戀熊」紅絲絨芝士蛋糕雪糕，以3D立體設計的牛奶朱古力小熊，佇立於鋪滿忌廉玫瑰花的蛋糕面上，非常可愛，搭配香脆可口的紅絲絨朱古力脆粒更具口感！

Häagen-Dazs： 紅絲絨芝士蛋糕雪糕/比利時朱古力雪糕

紅絲絨芝士蛋糕雪糕售價：$699

比利時朱古力雪糕售價：$429



情人節蛋糕推介【13】Agnes.B Cafe：粉紅玫瑰/荔枝白桃蛋糕

Agnes.B Cafe今年亦有推出情人節蛋糕，分別是以粉紅色作主調的「La Rose」， 以及粉紫色的「In my heart」，並均以玫瑰作為主打口味。前者主要是以士多啤梨配搭玫瑰味道；後者則為立體愛心造型，搭配香白桃慕絲、荔枝及玫瑰，味道幽香清新，同樣是不錯的選擇！

Agnes.B Cafe：粉紅玫瑰/荔枝白桃蛋糕

「La Rose」售價：$320

「In my heart」售價：$320

