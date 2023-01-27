一名居於大阪的中國女子，疑因售賣中國產香腸、醃製雞腳等約11.5公斤走私加工食品，日前正式被日本警方拒捕。據日本傳媒報道，疑犯原來早已被當地執法部門警告多達34次仍無收斂，被日本警方直斥其行為屬「高度惡意」，事後更有日本記者公開影片，揭發疑犯在被捕前曾光明正大講大話！

在日中國人疑非法輸入中國產腸仔被捕拒認罪！日本記者踢爆講大話

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（圖片來源：MBS NEWS）

在日中國人疑為走私慣犯！被警告34次照樣繼續賣

日本警方於1月25日在大阪市中央地區，拘捕年齡50歲、在大阪經營中國食品專門店「鑫盛源商貿株式會社」的中國籍女子郭艷紅。綜合日媒及日本警方消息，疑犯在去年10月至11月期間，曾3次以國際郵寄的方式，從中國入口中國產香腸、雞腳等加工食品。

日本警方指出，由於連同中國在內多達70多個國家及地區，均出現非洲豬瘟及禽流感等疫症，因此日本以《家畜傳染病預防法》一例，全面禁止從外地進口非日本的肉類及相關加工食品到日本境內。加上，疑犯自2018年起，曾因走私被警告高達34次，被判定為高度惡意，終於日前被正式拒捕。

（圖片來源：フジテレビ）

中國產加工食品轉手賣貴1倍！

據報道，是次疑犯的郵件於關西國際機場的動物檢疫所發現，日本警方繼而追查並展開拒捕行動，揭發疑犯在中國入口低價的肉類及加工食品，再運到日本以高價出售。以中國產的「清真雞肉腸」為例，入貨價為每條香腸150日圓（約$9港幣），疑犯再於日本以300日圓（約$18港幣）出售，足足賣貴1倍！

日本警方懷疑疑犯於中國有共犯，正針對事件細節，以及實際情況（如運送方式頻率等）展開調查。不過，疑犯在被捕後一直堅決否認控罪，並指店內出售的中國產肉類及加工食品並非走私所得，而是在訂購其他物品時，由對方「贈送的」。

有片為證！日本記者踢爆疑犯講大話？

疑犯被捕後，日本傳媒《MBS NEWS》公開一段調查影片及文章。綜合內容，MBS NEWS記者曾在1月20日（即疑犯被捕前5日），到訪疑犯經營「鑫盛源商貿株式會社」的門市，並查詢有關店內的中國產食品詳情。

（圖片來源：MBS NEWS）

MBS NEWS的記者發現，店內不少出售的商品，包括肉類、雞腳等均沒有標明出產地，疑犯即向記者表明「全部都是日本產」，並表示店內沒有出售野豬等食材，同時堅稱一系列沒有標明出產地的食品，均為正當入口而非走私品。

記者再查詢有關相關香腸的供應情況，疑犯初時以「我們有售賣日本產香腸，不過中國產香腸也有一些」，但當記者隨即表示想看看中國產香腸時，疑犯即以「已經沒有了，現在只有日本產香腸」回應，與警方於店內搜出中國產香腸的事實大相徑庭。

攜帶外國產肉類到日本最高罰款300萬日圓！

日本警方表示，現時日本海關動物檢疫所檢查旅客行李及郵件時，發現不少從中國帶入的違禁品，數量多達43,004件，佔旅客行李總數約10%。日本自2020年起修訂《家畜傳染病預防法》，除部份國家外，在一般情況下，全面禁止以個人形式從海外產食品及加工食品入口日本，包括雞肉、牛肉、豬肉、雞蛋等，最高罰款額為300萬日圓（約18萬港幣）。