最奇葩不單止中國套娃酒店　盤點世界各地「挑戰極限」的酒店設計

為什麼我的朋友圈經常被審美奇葩的酒店洗版？之前西安那家房間裡都是兵馬俑的酒店就承包了很多笑點。最近，又出現了一家滿洲里套娃主題酒店，好多人都忍不住吐槽。酒店的外觀就是一個巨型的俄羅斯套娃，下寬上窄，用色鮮豔。



外觀正面看是下圖這樣的。在一眾童話風的建築中，特立獨行。臥室以歐式風格為主，融入套娃主題元素。床頭牆、椅背都是套娃，連電視櫃都硬生生地裝在了套娃裡。再來看浴室，鏡子上、移門上，不出所料，目之所及都是套娃。真是行也套娃、坐也套娃。讓人直呼「奇葩」！（按圖細看多奇葩）▼▼▼

+ 6

+ 18

這樣的酒店還真不少，MISS有次在國外也住了一家，它房頂全是鏡子……躺在床上就直接和自己對視了，甚至有點恐怖。能夠讓這樣的設計落地，業主也有「鍋」。來看看奇葩酒店大賞，哪家挑戰了你的審美底線呢？

點圖看看世界各地奇葩酒店▼▼▼

+ 61

天子大酒店

無獨有偶，和套娃酒店有異曲同工的還有位於河北的天子大酒店，或者你也可以叫它「福祿壽」酒店。因為它的外觀就是「福祿壽」三個大將。

雖說這三人分別象徵著幸福、吉祥、長壽。但如此直接的表達還真是讓人有點難以接受。曾經還在網絡上被評選為「中國最醜建築之一」。

內部倒是顯得尤為樸素，就像招待所的風格。也不見任何與福祿壽有關的設計，只有桌子上的留言簿與外觀呼應。

瑞典STF Kolarbyn Eco

STF Kolarbyn Eco是位於瑞典的酒店，藏於森林中，酷似墳墓。

酒店主打生態，每間房間都由全天然的建材建造而成，不供水供電，連wifi也沒有。如果想要洗澡或用水，需要去附近的湖泊取水。房間內也擺放了最普通的木板床、火爐等設施，非常原始。

越南Crazy House

在越南大叻有一間很有名的酒店Crazy House，外形酷似一棵腐爛的大樹，扭曲奇異，沒有章法。由前越南總統的女兒Hang Nga設計。

行走在酒店中，彷彿置身於奇幻世界。共有十間樹洞做成的房間，每間都以動物主題打造，各不相同。

比利時CasAnus

在比利時有一間仿人體直腸設計的肛門旅館，外表就是一條彎彎曲曲的直腸，還設計了一個很形似的頭部。

房間一晚上千，裡面的牆壁看起來如濕噠噠的泥土，家具很少，但每年仍有很多遊客慕名而來想要住上一宿。

同場加映：撃敗杜拜！上海J Hotel突破100層成全球最高酒店 逾千藝術品極豪（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 10

阿姆斯特丹Crane Hotel Faralda

Crane Hotel Faralda酒店位於阿姆斯特丹NDSM船廠內一台高50米的起重機中。阿姆斯特丹中央車站就在對岸。

房間設計用強烈的色彩打造現代摩登感，可以俯瞰整個港灣，景致誘人。還能在室外的泡澡池享受露天泡澡。

智利Montana Magica Lodge

智利水幕洞穴酒店外形如山，也如城堡。酒店頂部是一個瀑布，每當水流傾灑而下的時候，整個酒店就成了一個水簾洞。住客可以通過一旁的吊橋進入酒店。

酒店內部多用木材打造原始森林感。臥室同樣走的是自然舒適風。

墨西哥Quetzalcoatl's Nest

Quetzalcoatl's Nest取名自墨西哥神話中的蛇神，它的外觀就像一條盤桓在叢林裡的蛇，還有一個逼真的蛇頭作為入口。

室內設計中用了大量的彩色玻璃，五彩斑斕，彷若一個童話世界。共有十間房間，陳設簡單，但不乏童趣。可愛的不規則窗戶讓室外的綠色成為了最美的點綴。

新西蘭SiloStay

這家位於新西蘭的酒店由筒倉改造而成。筒倉可以用來存放水泥、穀類、飼料等多種材料。外觀由鋼材所致，圓形螺紋更具工業金屬感。

酒店頂部放射狀的天頂有種渾然天成的設計感。每間筒倉高8.7 米，分為上下兩層，底下用作客廳、廚房、衛生間，上面則是臥室。一應俱全，是一個溫馨的住宿空間。

Dog Bark Park Inn

睡在狗窩裡是什麼樣的體驗？Dog Bark Park Inn告訴你。

這家旅館由一對愛狗的藝術家夫婦打造的，旅館的外形就是一隻比格犬。比起奇葩，它更偏可愛。通過樓梯就可以達到「狗窩」。內部的許多家具都是由藝術家夫婦親自設計的，床頭上貼滿了小狗，連枕頭也沒放過。

看了這麼多酒店，想說辣眼睛和別出心裁真是一牆之隔。你覺得哪家最奇葩？

同場加映：建築暢言網選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18