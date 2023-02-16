荔枝角超靚浪漫鬱金香花園　花卉盛放猶如置身荷蘭！免費入場打卡

荔枝角鬱金香園超靚！由即日起，區內有文化館將展出其種植的數千朵鬱金香，並且增設超靚打卡牆供市民拍照留念，目前鬱金香已燦爛盛放，而且可以免費入場，即看鬱金香園地址及詳情！

荔枝角鬱金香花園超靚超浪漫 花卉盛放如置身荷蘭！免費入場打卡

深水埗民政處最近與多個界別合作，推出「花深時節」特別賞花活動，其中饒宗頤文化館近期就為響應活動及香港花卉展覽，特意設置了超美的荔枝角鬱金香園，展出其種植的數千朵鬱金香，並且增設超靚打卡牆供市民拍照留念。

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由即日起至3月下旬，鬱金香展示區設於饒宗頤文化館中區、咖啡店門外，目前已經全部盛開，場內有紅色、黃色、白色等鬱金香，在陽光底下更顯燦爛，館內春色滿園，令人有種置身於荷蘭的感覺，非常浪漫。

饒宗頤文化館內現場更設有多個鬱金香打卡景點，而且入場費用全免，市民可以隨時前往觀賞及拍照留念，留下最美好的一刻，大家不要錯過！

荔枝角好去處｜荔枝角鬱金香 詳情

地址：饒宗頤文化館

日期：即日起至3月下旬

