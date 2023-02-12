粉嶺紅花風鈴木提早開花　網民大讚粉紅樹超驚喜：原來已經有！

粉嶺紅花風鈴木提早開花！自立春之後，網民發現很多花園都陸續開花。粉嶺最近出現粉紅樹開花的美景！有攝影師於粉嶺一帶拍到紅花風鈴木盛放的靚相，獲得不少網民大讚！內文即看粉嶺紅花風鈴木交通、地址及詳情。

粉嶺紅花風鈴木提早開花 網民大讚粉紅樹超夢幻：原來已經有！

（圖片來源：FB@Dicky Ng 授權使用）

有攝影師於粉嶺拍到紅花風鈴木盛放的美景，上載靚相至Facebook群組「香港行山風景人像攝影會」，並大讚「今日已經開到好靚」。原來這個賞花好去處位於粉嶺中心附近，而攝影師則在附近的天橋拍下其中一顆紅花風鈴木盛開的景況。

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不要誤會這顆風鈴木是近期開放，原來有另一位攝影師早於1月中旬，於Facebook群組「香港風景攝影會」已經上載了紅花風鈴木樹上的靚相，而且拍攝到雀鳥在這顆紅花風鈴木樹翩翩起舞，網民都紛紛感慨這大自然美景！

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，花呈紫色或粉紅色，非常鮮艷，盛開時遠看像櫻花，實質花朵較大，如紅繡球般。除了粉嶺中心外，香港都有不少地方有紅花風鈴木，如粉嶺火車站遊樂場、葵芳邨等。紅花風鈴木花期為3至4月，每年春天，紅花風鈴木需待樹葉落盡後，才會綻放，每年開花都會吸引不少賞花客前往賞花。

（FB @ 藍雨洋授權）

紅花風鈴木美景引來不少網民大讚十分夢幻：「靚到以為係櫻花！」不過，有網民則指現正值12月冬天，未到春天3至4月花期，紅花風鈴木不應開花。不過今年2月頭盛開，有可能與近日天氣回暖有關。攝影師則指現在只有一棵開花，其他樹都未有開花跡象。

（以下為去年3月拍攝圖片）