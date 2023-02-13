沙田櫻花盛開！春天賞櫻不一定要飛去日韓，沙田城門近日就有大片櫻花盛開，品種屬富士櫻！超多網民最近都拍到富士櫻盛放美景，獲大讚十分浪漫唯美，同時亦引起大量人潮湧入沙田安景街公園，相當熱鬧！如果大家想親眼去看富士櫻盛放靚景，記得要趁花期去打卡！

沙田櫻花盛開！富士櫻大道美景引大量人潮 網民：多人過旺角

圖片來源：FB@Che Ming Wai 授權使用）

香港已經進入櫻花季節！多區都出現櫻花盛開的景況，而沙田河畔碧濤花園對外一帶，近安景街公園就有沿路一行沙田櫻花大道美景！最近有攝影師分別在Facebook群姐「香港風景攝影會」、「花草樂植物天地」，以及「香港野攝之友」分享拍到富士櫻盛放的美景！

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在沙田櫻花的品種屬富士櫻，據稱沿路大約有20棵櫻花樹，超少女粉嫩花蕊，加上花期通常只維持約1星期左右，導致週末人潮湧湧，網民直呼：「多人過旺角！」。不過從不少攝影師照片中可見，仍然有不少花苞尚未怒放，大家可以留待下星期再來欣賞！

不過值得留意的是，由於櫻花大道一帶屬於居民區，大家前往打卡同時，亦應保持安靜，儘量不要打擾到當地居民！

沙田櫻花2023｜2至4月踏入香港櫻花花期

每到2至4月，在香港各區都可以看到櫻花的蹤影，包括大埔海濱公園、香港單車館公園、鰂魚公園、東涌、昂坪市集等地，有網民指最近正值富士櫻最茂盛階段。

全港櫻花品種有富士櫻、吉野櫻和鐘花櫻桃，鐘花櫻桃顏色偏鮮豔；富士櫻及吉野櫻則傾向淡雅、粉嫩。如果大家想一睹唯美櫻花美景，記得把握在花期內前往打卡喇！

沙田櫻花

地址：沙田河畔碧濤花園、安景街公園

開放時間：24小時

收費：免費

