西貢WM酒店快閃staycation優惠！人均$750起復活節免費升級海景房

【WM Hotel】位於西貢的WM酒店快閃優惠！優惠期內，兩日一夜住宿連雙人自助早餐$1,500起，而駕駛人士亦可獲免費泊車服務。另外於復活節期間，有一個方法可獲免費升級房型！

WM酒店快閃優惠！人均$750起包雙人+自助早餐

西貢WM Hotel開業只有一年多，選址西貢海旁，每逢假日入住酒店的客人特別多，今次酒店與「01空間」合作推出快閃staycation優惠，相信會吸引不少市民搶購！由3月1日至4月30日，只需要$1,500就可以入住酒店高級客房，至於尊貴海景露台客房則只需要$1,950，優惠高達43折！

復活節首5間獲免費升級服務

WM酒店於復活節期間更推出升級優惠，於節日期間（4月6-10日）首10間入住高級客房及尊貴海景露台客房的住客，可分別升級至豪華露台客房及附浸浴設備的尊貴海景露台客房。

-24小時住宿體驗

-於WM咖啡廳享用雙人自助早餐

-免費泊車服務



入住WM酒店，不能錯過最標誌性的白色小教堂及無邊際泳池，白色小教堂獨獨而莊嚴的設計不單吸引情侶打卡，而且更會開放予新人行禮。另外無邊際泳池更面對西貢海灣，周邊的水上活動可以突顯度假的感覺。酒店另設健身中心，入住期間可以慢慢發掘。

WM酒店與01空間合作推出的酒店staycation住宿優惠，將於明天（2月22日）至3月1日起開售，入住時間則由3月1日至4月30日，包括復活節長假期。不過要注意，於星期六入住需收取附加費$330，而4月5至10日復活節期間需收取附加費$780。

WH酒店

地址：西貢惠民路28號

電話：2196 6888

入住日期：2023年3月1日至4月30日

售賣日期：2023年2月22日上午10點至3月1日

預訂方法：01空間

【西貢景點】開蚌取珠做首飾人均$770起

難得到西貢staycation，沒理由不出外走走！西貢出名海鮮豐富，除了吃之外，可有想過可以用來製作首飾！有專門養殖珍珠的養殖場開辦珍珠首飾工作坊，除了向遊人介紹香港珍珠歷史及現況之外，更可以親自開蚌尋珠，並且製作首飾。如果與小朋友一同參加，更可以獲贈限量版海洋輕黏土手工包。

珍珠首飾工作坊

-包來回船

-開蚌體驗及三件925 純銀配件以製作首飾

-限量版海洋輕黏土手工包（須與小童同行）



珍珠首飾工作坊 (需預約）

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場

售價日期：即日起至6月30日

預訂方法：01空間