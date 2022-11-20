2022新酒店Staycation｜AKI Hong Kong-MGallery體驗日本風格設計

位於灣仔嘅AKI Hong Kong – MGallery明怡美憬閣精選酒店由雅高集團管理，於2022年7月12日試業，阿迪哥於試業首天率先入住來一個Staycation，酒店一共提供173間客房，全球每家MGallery酒店設計均取材自當地元素，但何解偏偏位於灣仔嘅AKI設計充滿日本風格呢？阿迪哥向大家介紹一下這間新酒店的設計！



明怡美憬閣精選酒店 AKI Hong Kong – MGallery

阿迪哥有跟酒店職員請教過酒店設計及有關取材當地元素呢個問題，而最大問號就係酒店嘅名稱AKI嘅由來，雖然基本上找不到肯定嘅答案，但職員就話可能係因為與酒店母公司聯合鹿島有限公司（Allied Kajima Limited）名字有關連，AKI或許是取自母公司名字首個英文字母簡稱所合成。因為母公司嘅日本背景，AKI嘅設計偏向和式風格令這個推測更加合理化。

阿迪哥在TANGRAM午餐時腦海一直在思考，眼球望過酒店對面跟AKI是同一個業主的聯合鹿島大廈及諾富特世紀酒店，而諾富特世紀酒店内的酒吧大家知道叫什麼名字嗎？當刻迪迪腦內彷如突然多了一盞電燈膽，這一刻我明白了！

AKI Hong Kong – MGallery 酒店位置

酒店位於灣仔謝斐道及史釗域道交界，正正跟香港諾富特世紀酒店互相對望，只相隔一條史釗域道，距離灣仔港鐵站步行約6分鐘，徒步前往香港會議展覽中心約10分鐘，相信酒店原意是針對來港參加會展展覽的旅客及其參展商。

酒店地址： 香港灣仔謝斐道239號



辦理入住 AKI Hong Kong – MGallery 酒店

酒店大堂及前台位於3樓，用上柔和嘅淺木色和式風格設計，辦理入住時首先要填寫健康申報表，然後前台經理前來很有禮貌的自我介紹，亦介紹一下酒店各項設施等，隨後外籍酒店總經理亦前來問好，當日所見總經理大部分時間都在酒店大堂迎賓，亦問候每一位當日入住的客人，確實很了不起，阿迪哥非常欣賞他的作風。

由於換房需要點時間，關於換房稍後再作解釋，所以迪迪先到2樓TANGRAM主餐廳食午餐，用餐後前台經理親自送阿迪哥上房並介紹房內設施，整個辦理入住體驗滿分！

AKI Hong Kong – MGallery 酒店房間介紹

Deluxe Studio 客房

這家酒店不設套房，阿迪哥今次入住酒店中面積最大嘅Deluxe Studio客房，兼且是唯一附設浴缸嘅房型，迪迪所參考的酒店客房相片Studio嘅浴缸係靠窗邊嘅，因此入住前致電酒店溝通一下，是否所有Studio浴室都有窗戶，而獲得答覆係所有Studio房型設計均完全相同，於是就放心了。

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但當前台經理送迪迪進入房間時，發現房間的浴室是一個黑廁，因此就跟前枱經理解釋情況、最終亦安排換房，原來Studio房型都有兩款不同設計，一款是多一個小空間放梳化，而浴室沒有窗戶及單洗手盆；而另一款係起居空間比較小、但附有雙洗手盆及浴室有窗戶，阿迪哥入住嘅房係屬於後者。

進入房間後左手邊是衣櫃，衣櫃與旁邊Mini Bar櫃共用同一道趟門，因此會係有你冇我嘅情況，客房內提供原茶葉嘅雲南舊普洱茶及玄米茶各一包，並且附有茶壺，除此之外仲有TWG多款茶包、咖啡機和膠囊及英國品牌Llanllyr Source樽裝水，有需要的話更可要求沖茶服務！

開放式雙洗手盆設於馬桶獨立空間及浴室之間，馬桶當然是目前新酒店最流行的日式馬桶、而且很亦配合酒店的和式風格，而這間客房中阿迪哥最喜歡就係佢個浴室，淋浴間算得上十分寬敞、地板使用米色大理石、花灑及水龍頭使用德國衛浴奢華品牌AXOR高雅嘅銅鐵色系列，而且浴缸又夠長，亦夠深，不過唔知點解一路開水，開極都唔滿，可能真係放水蓋漏水，不過只係住一晚就算啦，費事問喇。

有一樣大家要留意嘅事項，房內水喉釋放出來奶白色嘅水，迪迪問過總經理，其實只是水管系統內的食水在壓力下會含有較多溶解空氣。當壓力下降時，水中的溶解空氣便會釋放形成大量氣泡，令食水看似奶白色，只要放一陣食水便會回復清澈，這是安全的水質。

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至於阿迪哥最重視嘅沐浴備品則供應迪哥喜歡嘅英國品牌The White Company沐浴備品，而且洗髮水及沐浴露係獨立支裝、兼且全部捷克製都幾有驚喜！

起居空間是足夠放一張雙人床、一張雙座位梳化及Samsung平板大電視機，房間是很智能化的，無論燈光、冷氣溫度調節、窗簾及電話都使用床頭的平板電腦操控。

兩邊床都各有一個床頭櫃，兩邊床頭櫃亦各有一組可控制燈光、窗簾等嘅控制板，不過只有其中一邊床頭設有兩個USB充電插頭，這亦是整間客房裏唯一兩個USB充電插頭，未免太少了吧？

整體嚟講阿迪哥很喜歡這間客房，顏色很柔和舒適、以兩個人為單位的話面積亦算充足，不過晚上即使開哂全部燈光都感覺有點暗，而且只有梳化前一個小茶几，沒有辦公枱使用電腦很不方便。

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講起辦公枱，原本阿迪哥係訂咗入住兩晚，本身第二晚想試試入住酒店最具人氣嘅房型全港首創日式榻榻米豪華房，當日剛巧碰見朋友入住這款房型，於是就去參觀一下，房間設計係特別嘅，但就欠缺咗一張枱，就連茶几都沒有，迪迪每日需要使用電腦工作，這款房型沒有配備任何枱，對於阿迪哥極為不便，經考慮後決定取消第二晚住宿，不過若有需要使用電腦辦公，其實可以到酒店大堂的公共空間，這裏有免費共享工作空間可以使用。

酒店餐廳及酒吧

酒店一共有三個用餐場所：

．TANGRAM：酒店主餐廳位於二樓，主要提供和式美食及tapas

．Lobby Lounge：位於三樓酒店大堂一偶，供應各式健康飲品、美酒及簡單小食

．UNCLE MING’S：位於頂層25樓主打威士忌酒吧、還有各國美酒，酒吧景觀開揚、包括維港景色



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TANGRAM貫徹酒店和風簡約設計，内含開放式廚房及清酒吧，雖然圍繞酒店都係附近大廈、沒有什麼特色景觀，但落地玻璃令到空間感很開揚、用餐舒適。

酒店設施及Wi-Fi

酒店沒有游泳池，但頂層25樓設有一個簡單的健身室，健身室面積不大只有6組器械，健身室最大亮點應該就係可以遠眺維港景色與及免費提供Llanllyr Source玻璃水，不過估計後者應該唔會維持得太耐。

酒店免費Wi-Fi都係跟大部分酒店一樣以房號及住客英文姓氏作為密碼，但係阿迪哥登入時出現問題，通知職員後晚一點問題已經解決，Wi-Fi訊號接收得很強，但係有一樣怪怪的情況發生，接駁酒店Wi-Fi後當手機使用Google粵語語音輸入時會出現怪字結果，這個問題在入住期間一直發生，因此經常執筆忘字的阿迪哥當需要使用Google語音輸入的時候往往需要轉回使用電訊公司數據，很不方便。

AKI MGallery Staycation整體觀感

酒店服務不錯，第一天由前枱經理及總經理親自迎賓很有誠意，入住期間四處到見到總經理周圍巡視、並跟每位賓客寒暄、跟另一家相同品牌、並在較早前開業酒店嘅總經理對客人視而不見有強烈對比，餐廳食物質素精緻滿足味蕾，唯酒店性價比不足，房間細小、康體設施只有一個簡單健身室，不過這是不能改變的事實，但阿迪哥感受到管理層希望以優質服務盡量彌補硬件上的不足，這方面是樂於見到的。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】