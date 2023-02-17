【大家樂優惠】大家樂推出現金券優惠！由即日開始，只要經網上商店購買大家樂$300電子現金券，即額外再送$300優惠券。同時，網上商店亦有推出更多其他優惠，即睇優惠詳情

大家樂推出買$300送$300現金優惠券！買滿指定金額再送$50優惠券

由即日起，只要經大家樂網上商店「 eatCDC.com 」購買大家樂1套「$300電子現金券」，即會額外得到$300電子優惠券。買滿3套現金券，更會額外獲贈5張「$10優惠券」，合共送出$50優惠券！

電子優惠券提供多種優惠，包括於任何時段惠顧滿$20可以用的「$10電子優惠券」、於午市惠顧滿$50便可使用的「$5電子優惠券」以及於茶市惠顧滿$29送小食的電子優惠券等。電子現金券及優惠券有效期至2024年7月31日，大家不用急著使用。

使用現金券時，可於在eatCDC網站訂單追蹤功能或大家樂官方應用程式「Club 100」查閱及使用；亦可於大家樂各大分店之收銀處或自助點餐機直接打開電話，讓職員或機器掃描現金券或優惠券。

大家樂現金券及優惠券

購買平台： eatCDC.com

有效期：即日至2024年7月31日

