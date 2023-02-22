【財政預算案】財政司司長陳茂波今日（22日）公布本屆政府首份財政預算案。陳茂波宣布，今年將繼續再派發消費券，不過今年金額較去年大減一半至$5,000，並將分開兩期派發，第一階段金額為$3,000。

消費券2023｜$5,000分2期派發、首階段派$3,000、4月起發放

財政司司長陳茂波公布2023-24年度《財政預算案》，並提出推行新一輪消費券計劃。陳茂波表示，考慮到當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額$5,000電子消費券。

為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首$3,000消費券給合資格人士，餘額$2,000會與新符合資格人士一起在今年年中發放。陳茂波又指，消費券與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住，及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共$2,500消費券，當局會盡快公布詳情。

政府於過去兩年推行了2輪消費券計劃，分別向超過600萬名合資格市民發放$5,000及$10,000電子消費券。