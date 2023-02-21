【台北機票優惠】台灣宣布開放港澳人士自由行，HK Express香港快運推出台灣機票優惠！香港快運推出新一輪平機票優惠，其中由香港直飛台北、台中及高雄，單程平均低至$198起，更可以由台北入境，再由台中或高雄出境。如果是去台北的話，可以順道看看台北近年開了什麼新酒店！

HK Express台北機票優惠$198起！可以由台北入境、台中/高雄出境

HK Express香港快運航空推出限時48小時台灣機票優惠，由即日起至2月22日，HK Express官網預訂2023年3月1日至3月31日航班，由香港直飛台北、台中、高雄單程最平僅$198起，來回連稅最平$1,197起，不過航班僅包括一件7kg手提行李，並會提供早機去晚機返靚航班時間。

（圖片來源：香港快運HK Express ）

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根據記者今日（21日）實測，以飛台北為例，2023年3月5日出發，3月12日回程，由香港至台北單程（未連稅）$198起，來回連稅最平$1,197起！

（圖片來源：香港快運HK Express ）

此外，今次最抵玩是可以一地兩遊，可以由台北入境，再玩至台中或高雄出境返香港。根據實測，2023年3月2日由香港出發至台北，3月8日由高雄回程香港，單程$198起，來回連稅最平同樣$1,197起。

（圖片來源：香港快運HK Express ）

航班時間方面，平機票相對有些限制，需買晚機去（晚上6時45分至8時30分），再由高雄晚機返（晚上2時45分至4時10分）。至於想玩久一點的朋友們，可以稍高票格購買早機去晚機返時間，同樣可以玩到最後一刻！

（圖片來源：香港快運HK Express ）

不過台灣機票優惠票價未包含行李價格，加配20kg行李寄艙每程$290起，網上後加行李20kg行李寄艙每程$305起，單一行李重量不能超過32kg。

HK Express香港快運 台北機票優惠

預訂日期：即日起至2月22日

旅行日期：2023年3月1日至3月31日

預訂地點：香港快運官網

價錢：單程連稅$198起，來回連稅$1,197起*

*包括7kg手提行李，不包括寄艙行李。

