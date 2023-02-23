豐澤優惠｜一連4日逾250款家品低至28折！旅行用品+家品電器$23起

【豐澤優惠】豐澤逾250款產品減價低至28折，包括行李喼、運動相機、全球數據覆蓋WIFI蛋等8折發售，還有靠枕、飛機藍芽耳機轉插！優惠涵蓋多款旅行用品、家電、廚具家品等低至$45起！

豐澤優惠！一連四日逾250款家品低至28折 旅行用品+家品電器$23起

（圖片來源：豐澤）

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豐澤最新推出一連4日快閃優惠，由即日起至2月26日，超過250款家電產品減價低至28折，旅行用品包括有行李喼、充氣靠枕、防盜銀包、密碼鎖、旅行收納袋、防水手機袋、防藍光眼鏡、飛機耳機藍芽發射器等，讓大家可以舒舒服服去旅行！

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除以上旅行用品外，還涵蓋多款電子產品、家庭電器、廚房用具、家品等，包括即影即有相機、蒸氣熨斗、熱水壺、咖啡磨豆器、花灑頭、置檯時鐘、毛巾、收納包等限時劈價$23起。

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另外，還有個人護理及美容用品，包括有洗面儀、直髮棒、頭部按摩器、面部提拉按摩器、震動牙刷、電鬚刨、風筒均有7折優惠，當中飛利浦彩光脫毛器原價$3498，減價近千元至$2499，就可以買到，有意入手的朋友千萬不要錯過啦！

豐澤優惠｜豐澤快閃優惠 詳情

推廣日期：由即日起至2月26日

推廣地點：豐澤門市及網店

推廣優惠：28折起

*更多詳情請至官網查詢。

