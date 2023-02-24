MOS Burger優惠一連5天，只要購買4大和牛系列漢堡套餐其中一款，就會送細薯條及免費升級汽水！而且消費滿$150（折實後），送$20美食優惠券一張，喜歡MOS Burger的朋友不要錯過！

MOS Burger優惠｜買和牛系列漢堡套餐 送細薯條+免費升級汽水

MOS Burger於今日（24日）在Facebook專頁發布，推出「期間限定和牛のWEEK」優惠，由2月24日至2月28日，買和牛系列漢堡套餐其中一款，就會送細薯條1份，再加免費升級大汽水！

（圖片來源：MOS Burger）

而且只要買滿$150（折實後）就可以獲得$20美食優惠券一張。不過要留意，推廣優惠不適用於西九戲曲中心MOS Café及MOS Cucina；$20優惠券和免費細薯條數量有限，派完即止。

（圖片來源：MOS Burger）

和牛系列漢堡當中的北海道芝士澳洲和牛漢堡及法式澳洲和牛漢堡，只限MOS Cafe有售； 和牛芝士玄米珍珠堡則在全線MOS Burger、MOS Cafe、MOS Burger express有售 （西九戲曲中心MOS Cafe、坑口東港城及將軍澳廣場MOS BURGER express 除外）

MOS Burger優惠

日期：2月24日至2月28日

地點：全線MOS Burger、MOS Cafe、MOS Burger express（不包括西九戲曲中心MOS Café及MOS Cucina）

