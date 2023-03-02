愛麗絲夢遊仙境超靚精品！Catalog全新推出近60款愛麗絲夢遊仙境系列產品，其中包括愛麗絲夢幻雨傘、超實用鎖鏈斜孭袋等，更有多款可拆式T恤、長短襪等，涵蓋愛麗絲、妙妙貓、白兔先生等人氣角色，現正進行優惠$39起。

Catalog聯乘愛麗絲系列$39起！愛麗絲雨傘、妙妙貓T恤、鎖鏈袋

運動服飾品牌專門店Catalog最近聯乘迪士尼，全新推出一系列愛麗絲夢遊仙境（Alice in Wonderland）產品，有齊愛麗絲、妙妙貓、白兔先生等人氣角色，涵蓋近60款服裝、配飾及周邊精品！

（圖片來源：Catalog）

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愛麗絲夢遊仙境產品包括有多款人氣精品及配件，其中包括愛麗絲夢幻雨傘，內裡印有藍白格仔背景，並配上多個角色如妙妙貓、白兔先生等，雨天都可以享受被童話世界包圍的感覺！此外，更有超實用的鎖鏈斜孭袋，可以放置化妝品、貼身小物等，設計同樣精美！

愛麗絲系列精品【1】愛麗絲夢幻雨傘 $299（原價$399）

愛麗絲系列精品【2】愛麗絲鎖鏈斜孭袋 $199（原價$259）

今次產品亦包括多款服飾，其中有愛麗絲印花圖案T恤或連身裙、愛麗絲配荷葉型長裙、愛麗絲黑白格針織上衣等，部分設有可拆式立體頸鏈、可拆式鏈袋，款式獨特，而且可以配搭不同穿搭。同場更有多款印花長短襪等，售價$39起。

愛麗絲系列服飾及精品（部分）如下：

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全新愛麗絲夢遊仙境產品現於Catalog網店優先發售，售價低至85折。顧客若買滿指定金額更即送愛麗絲流動閃粉水杯一個，數量有限，送完即止，大家不要錯過！

Catalog Disney Alice in Wonderland 《愛麗絲夢遊仙境》詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：Catalog門市及網店*

推廣優惠：85折

*網店優先發售。

*詳情請至官網查詢。

