HOKA開倉優惠！法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE最近人氣極高，有網購平台將推出HOKA運動鞋開倉優惠，多款跑鞋及行山鞋都有減價，低至45折發售，即睇開倉優惠詳情！

開倉優惠｜HOKA鞋款劈價低至45折！最平$260入手HOKA跑鞋/行山鞋

法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE將於OnTheList門市舉行劈價開倉優惠，由3月14日至3月19日，多款精選跑鞋及行山鞋將會以低至45折售，有興趣入手的朋友記得不要錯過！

HOKA ONE ONE的運動鞋選用超緩震輕量材質，設計以輕盈舒適見稱，近年深受一眾跑手和行山人士歡迎！今次開倉優惠有多款跑鞋及山鞋款可以選購，包括MAFATE SPEED 4、RINCON 3、STINSON ATR 6及TECTON X等，官方價錢每對一般由千元起跳，今次劈至45折發售，最平$260就買到！

精選減價款式：

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想入場掃貨方法非常簡單，只要免費登記成為On The List會員即可。免費登記成為 OnTheList會員：https://otl.sale/HOKA-Mar-2023。

OnTheList開倉優惠｜HOKA ONE ONE

開放日期及時間：

3月14日（星期二）：8am - 8pm（Premium會員限定）

3月15日（星期三）：8am - 8pm

3月16日（星期四）：10am - 8pm

3月17日（星期五）：10am - 8pm

3月18日（星期六）：10am - 8pm

3月19日（星期日）：10am - 5pm

地址：太古坊濠豐大廈4樓