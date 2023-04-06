麥當勞優惠券又來了！今次有$30脆辣雞腿飽餐、超值早晨套餐減$3、$30有9件麥樂雞餐、$10麥旋風等34張麥當勞優惠券，另外，多款將軍漢堡系列亦推出優惠！

麥當勞優惠券｜推30張優惠券！$30脆辣雞腿飽餐/超值早晨套餐減$3

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠券最新推出30大優惠，不過今次有少許不同玩法，當中有一個是麥當勞App復活節著數彩蛋，只需打開麥當勞App，並點擊相關復活節Banner， 進入遊戲頁面，進入從5款麥當勞優惠券中自由選擇1款，所選優惠券將於下星期二(4月11 日)下午存入你的麥當勞 App 帳戶。

這5款麥當勞優惠券包括：$30脆辣雞腿飽超值套餐、$30 麥樂雞(9 件)超值套餐、$20 原味麥炸雞(1 件)配蘋果批、$25 原味麥炸雞(2 件)、$10 OREO 麥旋風。

$30 麥樂雞(9 件)超值套餐及$30脆辣雞腿飽超值套餐真的超抵，不過只可以5款選其一。

而其他麥當勞優惠券就跟平常一樣使用，當中以歎超值早晨套餐減$3為少見優惠，還有$21醒晨超值選（可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽， 早餐飲品可選配熱港式奶茶(細)、中汽水、細橙汁、優質 濃香咖啡、奶茶、熱新鮮檸檬茶(細)或熱朱古力，不包括優質即磨咖啡、凍新鮮檸檬茶及凍港式奶茶)。

（官方圖片）

麥當勞推出多款將軍漢堡系列優惠，例如「$36 將軍漢堡超值套餐」、「玉子雙層將軍漢堡（配薯蓉）超值套餐減$3」、「$10 抹茶豆乳批」等。

另外還有下午茶麥當勞優惠券，當中有$24 起板燒雞腿飽配飲品 、$19 魚柳飽配熱港式奶茶、$19 麥炸雞一件配飲品。

McCafé 白桃冰雪乳酪減$3、McCafé 手調咖啡優惠券 $100 任選 8 杯指定手調咖啡、$36 原味麥炸雞(2 件)及中汽水配小食、$39 BBQ 蜜糖/鹽酥麥炸雞(2 件)超值套餐、選購任何超值套餐加$10 配原味麥炸雞一件、$85 麥炸雞分享桶、晚上6 時至午夜 12 時優惠指定加大套餐或大大啖套餐減$5、$26 醒晨超值選配 McCafe 飲品、$36 McCafé 早晨 Combo、$39 McCafé 午後 Combo、$42 McCafé 蛋糕 Combo等麥當勞優惠券。

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還有5張麥麥送驚喜優惠麥當勞優惠券：買滿$120 即送麥樂雞(9 件)、買滿$150 即送麥炸雞 2 件、買滿$300 即送麥炸雞 6 件、將軍漢堡一人餐 $61 起、一期一會二人前 $126 起等。

麥當勞App復活節著數彩蛋

遊戲時間：4月7至10日(星期五至星期一)。

每個麥當勞 App 用戶可參與活動1次，並自行揀選其中一款優惠，揀選優惠後不能更改。

麥當勞優惠券使用日期：4月11日下午送到用戶的麥當勞 App 帳戶。優惠券使用時間為4月11 至16日(上午 11:00 至午夜 12:00)。



其他麥當勞優惠券詳情

優惠日期：2023年4月10日至4月16日

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

