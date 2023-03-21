隨著疫情放緩，本港恢復全面通關，不少海外旅客來港消費，最近就有老字號食府在社交平台發文，指有商務旅客預訂70隻「飛天燒鵝」，更打破餐廳有史以來的訂單紀錄，估計價值近港幣6萬元，非常誇張！

旅客爆買70隻「飛天燒鵝」做手信破紀錄！網民：會唔會要過關食晒

鏞記酒家的馳名炭燒燒鵝向來深受海外旅客歡迎，而餐廳早前在官方社交平台發文指，上星期六（18日）有一群商務旅客到店消費，更預訂了70隻「 飛天燒鵝」，準備「帶回家」做手信，打破鏞記酒家「 飛天燒鵝」的單筆訂單紀錄，認真厲害！

（圖片來源：鏞記酒家Facebook）

鏞記酒家以自家炭燒燒鵝馳名中外，早於50年代就有遊客在餐廳訂購燒鵝以作手信，並帶上飛機送到國外，故又得名為「飛天燒鵝」。鏞記酒家的「飛天燒鵝」售價為$850， 一次過買70隻，價值就接近港幣6萬元，相當誇張！

有網民見到帖文後，隨即表示：「好想食！」，亦有網民擔心外賣燒鵝味道會變質：「拎走仲好食？」

同時有網民搞笑留言稱：「會唔會要過關食晒？」全因早前有報道指一名內地女生在香港以600元購買「米芝蓮一星」原隻燒鵝回內地做手信，但在過關時被海關截查，需要即場「硬啃」燒鵝，非常狼狽。如果想將」飛天燒鵝」帶給海外親友做手信，記得要先了解楚當地的法例是否容許攜帶生熟家禽和肉製品！

鏞記酒家Facebook原文：