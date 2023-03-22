【復活節好去處】臨近復活節，是時候看看復活節假期有哪些精彩好活動！記者為大家帶來整理5大香港商場的復活好節目，除了特色打卡位及復活市集等，更有復活節必玩的尋蛋活動！

復活節好去處6大推介！可愛恐龍/巨型發光巨蛋打卡裝置/尋蛋活動

復活節好去處【1】可愛打卡場景+尋蛋活動

臨近復活節，荃灣廣場空中樂園設有全新打卡裝置，有7大玩味場景，場景色彩鮮明，再配搭可愛的幾何圖案，非常可愛！仲有攀架及吹氣裝置，最適合帶小朋友去放放電！

4月更有復活節尋蛋行動，只要按指示完成指定步驟就有得玩！只要按指示於荃灣廣場內不同地方收集「復活蛋」蓋章，完成後即可獲得復活節糖果及價值HK$30商戶優惠券，名額有限，送完即止。

（圖片來源：荃灣廣場）

復活節好去處【1】可愛打卡場景+尋蛋活動

日期：3月31日至5月7日

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園



Go Egg Hunting! 合家歡「復活節尋蛋行動」

日期：4月1至30日

地點：荃灣廣場及L5 PLAY GARDEN空中樂園

參加方法：讚好荃灣廣場4Facebook 或 Instagram；在場內L5 PLAY GARDEN空中樂園拍照打卡；上傳相片至個人社交平台並設為公開，即可獲得「復活節尋蛋行動」尋蛋圖一張



復活節好去處【2】吃貨恐龍超可愛奇幻美食の旅

置富Malls聯乘台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」，將「吃貨恐龍」日本童話系列登陸旗下3大商場！

吃貨恐龍版的「桃太郎」乘座5米高的冒險船「吃貨第一號」到達馬鞍山廣場，帶同他的小伙伴「龍龍武士」、「三小福」一起分享豐富美食收穫 ！+WOO嘉湖有「浦島太郎」於深海龍宮舉辦吃貨派對；而置富都會則有「金太郎」手執斧頭及美食，「石小童」亦在點算滿滿的復活蛋， 全部都超可愛！

復活節好去處【2】吃貨恐龍 奇幻美食の旅

日期：3月25日至 6月18日

地點：馬鞍山廣場/+WOO嘉湖/置富都會



復活節好去處【3】近 40 隻巨型發光巨蛋打卡裝置+市集

葵芳新都會廣場以復活節主題「Eggs in Bloom」，於商場 L4 及 L5 的露天廣場設置近 40 件大型發光彩蛋、擺設「LOVE」字樣的藝術裝置、以及打卡牆等共6大打卡位，5樓巨型彩蛋佈滿天空小屋，市民可以走入屋內滾動彩蛋，拍攝與眾不同的復活節主題照片。另外復活節假日期間，商場更舉辦「慢活市集」，設有近 50 個主打精品咖啡及綠色植物等本地品牌，市民可以於假日期間去逛逛！

（圖片來源：新都會廣場）

復活節好去處【3】近 40 隻巨型發光巨蛋打卡裝置+市集

打卡位

日期：3月24日至5月1日

地點：葵芳新都會廣場L4露天廣場及L5天空小屋



戶外慢活市集

日期：4月5日至10日

時間：11:00am – 8:00pm

地點：葵芳新都會廣場L3 及 L4 露天廣場



復活節好去處【4】全港首個Jumptopia 樂園

新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia於鑽石山設全港首個Jumptopia 樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」！廣場中庭將化身為派對現場，「Raby Easter Pool 復活兔波波池」首次香港獨家登場，更有以HARIBO為主題的「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey 愉快的金熊生日派對」，6米高金熊生日蛋糕造型彈床，保證小朋友可以盡情「放電」！

嫌未夠挑戰性，可以到「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」18 米長的甜點障礙賽，穿過各種充氣甜品，考驗一下身手！

復活節好去處【4】全港首個Jumptopia 樂園

日期： 2023年3月22日至4月16日

地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



復活節好去處【5】親子跳跳紮紮尋蛋樂2023

小朋友最期待的復活節活動，「彩蛋特工」今年載譽重來！5萬平方呎大草地上鋪滿過萬隻彩蛋，大人小朋友一同化身小特工，於限時內盡情尋找復活蛋，贏取豐富禮品，禮品總值超過港幣$500萬元！拾獲蛋數越多，禮品越豐富。所有蛋亦會回收再用，十分環保。

另外「復活節跳跳紮嘉年華」亦有6個趣味手作坊及競技遊戲區，保證大人小朋友都可以玩得盡興！

香港黃金海岸商場的中庭，更引入逾20個小攤檔進駐，提供特色手作、玩具、兒童產品及人面彩繪等，市集開放予公眾。多個精彩節目，又怎可以錯過！

現時Kkday推早鳥優惠，於3月31日前購買，只需$220元。而Klook亦有出售門票。

復活節好去處【5】親子跳跳紮紮尋蛋樂2023

日期：4月7日至4月10日

地點：黃金海岸大草地 (位於黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會對面)

時間：「彩蛋特工」每天設5個時段

A組 (適合2-4歲小童)：分別於上午11時30分及12時30分開始遊戲

B組 (適合5-8歲小童)：分別於下午2時及3時開始遊戲

C組 (11歲以下小童)：下午4時30分開始遊戲

*以上各組必須由一位家長陪同一位小朋友進行活動

費用：每位小童港幣250元，必須有一位家長同行參與。

門票包括參與1節「彩蛋特工」遊戲、3個攤位遊戲、1個工作坊或免費攝影體驗1次



「 跳跳紮」 親子市集

日期：2023年4月7日至10日

時間：上午11時至下午6時

地點：黃金海岸商場中庭



復活節好去處【6】沙田LuLu豬7大櫻花打卡位

今個復活節，沙田商場請來人氣角色罐頭豬Lulu，在漫天粉紅色櫻花樹下登場，與大家來一趟仿日本賞櫻慢遊之旅！場內將有7大打卡位，最矚目的必數4米高「櫻之LuLu豬」，手持巨型櫻花花瓣超可愛，更有期間限定店發售全港首賣精品！

（圖片來源：沙田商場）

復活節好去處【6】沙田LuLu豬7大櫻花打卡位

日期：2023年4月3日至5月14日

時間：中午12時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓



LuLu豬春日櫻花祭期間限定店

日期：2023年4月3日至5月14日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

