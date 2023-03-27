【復活節好去處】臨近復活節，是時候看看復活節假期有哪些精彩好活動！記者為大家整理9大香港商場的復活好節目，除了特色打卡位及復活市集等，如姆明期間限定店、兔兔「朱古力工廠」、4米高Lulu豬打卡等，更有復活節必玩的尋蛋活動！

復活節好去處逾十大推介！姆明限定店/4米高Lulu豬打卡/尋蛋活動

復活節好去處【1】MOOMIN x山下菓子期間限定店

YOHO MALL I今個復活節將推出「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，由即日起至4月14日期間登陸商場中庭，全店網羅超過300款國內外姆明主題精品，當中有逾100款獨賣及率先發售的產品，以及全新推出的限定精品，包括一系列山系户外用品、家居擺設、文具小物等。

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是次期間限定店以環保物減塑享受慢活為主題，當中包括姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等，亦有日本直送到港的姆明一族成人短袖印花T恤、東京姆明主題樂園限定的姆明毛公仔等。旁邊更設有3米高的姆明打卡位，同場有姆明、史力奇及小美等人氣角色，粉絲記得去影相留念！

復活節好去處【1】MOOMIN x山下菓子期間限定店

日期：即日起至4月14日

時間：11:00 - 21:00

地點：YOHO MALL I中庭



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復活節好去處【2】Hershey’s夢幻粉紅兔兔「朱古力工廠」

數碼港商場將獨家聯乘美國經典朱古力品牌Hershey’s，打造夢幻粉紅兔兔「朱古力工廠」，當中包括朱古力工廠打卡牆、趣味復活蛋夾夾機和Hershey’s 過三關，商場會特別舉辦復活節AR尋蛋活動，參與遊戲即有機會贏取精美禮物！現場更設有智趣復活節「3D 立體繪圖筆」及「毛毛球拼貼畫」工作坊，並會有數隻可愛小兔駐場，大家不要錯過！

復活節好去處【2】Hershey’s夢幻粉紅兔兔「朱古力工廠」

日期：3月29日至4月23日

地點：數碼港商場



復活蛋夾夾機 詳情

日期：3月29日至4月23日（逢星期六、日及公衆假期）

參加方法：顧客只需於商場內以電子貨幣即日單一消費滿$100，即可參與遊戲乙次，有機會贏取各款可愛迷你復活蛋公仔。



復活節好去處【3】復活童心遊樂場

PMQ元創方今個復活節將舉辦「復活童心遊樂場」，由4月4日至4月14日，場內會推出3款小遊戲，包括「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及復活節必玩的「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲，完成3大遊戲任務，還可以獲取由PMQ商戶提供的豐富獎品，例如玉飾925銀手鏈、單球雪糕換領券、PMQ元創方 $20優惠券等！

復活節好去處【3】復活童心遊樂場

日期：4月4日至4月14日

時間：11:00 - 18:00

詢問處地點：PMQ元創方B座地下（近汽水機位置）



復活節好去處【4】可愛打卡場景+尋蛋活動

臨近復活節，荃灣廣場空中樂園設有全新打卡裝置，有7大玩味場景，場景色彩鮮明，再配搭可愛的幾何圖案，非常可愛！仲有攀架及吹氣裝置，最適合帶小朋友去放放電！

4月更有復活節尋蛋行動，只要按指示完成指定步驟就有得玩！只要按指示於荃灣廣場內不同地方收集「復活蛋」蓋章，完成後即可獲得復活節糖果及價值HK$30商戶優惠券，名額有限，送完即止。

（圖片來源：荃灣廣場）

復活節好去處【4】可愛打卡場景+尋蛋活動

日期：3月31日至5月7日

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園



Go Egg Hunting! 合家歡「復活節尋蛋行動」

日期：4月1至30日

地點：荃灣廣場及L5 PLAY GARDEN空中樂園

參加方法：讚好荃灣廣場4Facebook 或 Instagram；在場內L5 PLAY GARDEN空中樂園拍照打卡；上傳相片至個人社交平台並設為公開，即可獲得「復活節尋蛋行動」尋蛋圖一張



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復活節好去處【5】吃貨恐龍超可愛奇幻美食の旅

置富Malls聯乘台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」，將「吃貨恐龍」日本童話系列登陸旗下3大商場！

吃貨恐龍版的「桃太郎」乘座5米高的冒險船「吃貨第一號」到達馬鞍山廣場，帶同他的小伙伴「龍龍武士」、「三小福」一起分享豐富美食收穫 ！+WOO嘉湖有「浦島太郎」於深海龍宮舉辦吃貨派對；而置富都會則有「金太郎」手執斧頭及美食，「石小童」亦在點算滿滿的復活蛋， 全部都超可愛！

復活節好去處【5】吃貨恐龍 奇幻美食の旅

日期：3月25日至 6月18日

地點：馬鞍山廣場/+WOO嘉湖/置富都會



復活節好去處【6】近 40 隻巨型發光巨蛋打卡裝置+市集

葵芳新都會廣場以復活節主題「Eggs in Bloom」，於商場 L4 及 L5 的露天廣場設置近 40 件大型發光彩蛋、擺設「LOVE」字樣的藝術裝置、以及打卡牆等共6大打卡位，5樓巨型彩蛋佈滿天空小屋，市民可以走入屋內滾動彩蛋，拍攝與眾不同的復活節主題照片。另外復活節假日期間，商場更舉辦「慢活市集」，設有近 50 個主打精品咖啡及綠色植物等本地品牌，市民可以於假日期間去逛逛！

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復活節好去處【6】近 40 隻巨型發光巨蛋打卡裝置+市集

打卡位

日期：3月24日至5月1日

地點：葵芳新都會廣場L4露天廣場及L5天空小屋



戶外慢活市集

日期：4月5日至10日

時間：11:00am – 8:00pm

地點：葵芳新都會廣場L3 及 L4 露天廣場



復活節好去處【7】全港首個Jumptopia 樂園

新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia於鑽石山設全港首個Jumptopia 樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」！廣場中庭將化身為派對現場，「Raby Easter Pool 復活兔波波池」首次香港獨家登場，更有以HARIBO為主題的「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey 愉快的金熊生日派對」，6米高金熊生日蛋糕造型彈床，保證小朋友可以盡情「放電」！

嫌未夠挑戰性，可以到「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」18 米長的甜點障礙賽，穿過各種充氣甜品，考驗一下身手！

復活節好去處【7】全港首個Jumptopia 樂園

日期： 2023年3月22日至4月16日

地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



復活節好去處【8】親子跳跳紮紮尋蛋樂2023

小朋友最期待的復活節活動，「彩蛋特工」今年載譽重來！5萬平方呎大草地上鋪滿過萬隻彩蛋，大人小朋友一同化身小特工，於限時內盡情尋找復活蛋，贏取豐富禮品，禮品總值超過港幣$500萬元！拾獲蛋數越多，禮品越豐富。所有蛋亦會回收再用，十分環保。

另外「復活節跳跳紮嘉年華」亦有6個趣味手作坊及競技遊戲區，保證大人小朋友都可以玩得盡興！

香港黃金海岸商場的中庭，更引入逾20個小攤檔進駐，提供特色手作、玩具、兒童產品及人面彩繪等，市集開放予公眾。多個精彩節目，又怎可以錯過！

現時Kkday推早鳥優惠，於3月31日前購買，只需$220元。而Klook亦有出售門票。

復活節好去處【8】親子跳跳紮紮尋蛋樂2023

日期：4月7日至4月10日

地點：黃金海岸大草地 (位於黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會對面)

時間：「彩蛋特工」每天設5個時段

A組 (適合2-4歲小童)：分別於上午11時30分及12時30分開始遊戲

B組 (適合5-8歲小童)：分別於下午2時及3時開始遊戲

C組 (11歲以下小童)：下午4時30分開始遊戲

*以上各組必須由一位家長陪同一位小朋友進行活動

費用：每位小童港幣250元，必須有一位家長同行參與。

門票包括參與1節「彩蛋特工」遊戲、3個攤位遊戲、1個工作坊或免費攝影體驗1次



「 跳跳紮」 親子市集

日期：2023年4月7日至10日

時間：上午11時至下午6時

地點：黃金海岸商場中庭



復活節好去處【9】沙田LuLu豬7大櫻花打卡位

今個復活節，沙田商場請來人氣角色罐頭豬Lulu，在漫天粉紅色櫻花樹下登場，與大家來一趟仿日本賞櫻慢遊之旅！場內將有7大打卡位，最矚目的必數4米高「櫻之LuLu豬」，手持巨型櫻花花瓣超可愛，更有期間限定店發售全港首賣精品！

復活節好去處【9】沙田LuLu豬7大櫻花打卡位詳情可按以下連結了解：

（圖片來源：沙田商場）

復活節好去處【10】設過百款漁養產品的有機農墟

青衣城在復活節一連4日，舉行「青衣城有機農墟」，跟近20個本地有機農場及零售商合作，售賣逾百款有機漁農產品。設有各款有機蔬菜水果外，如紫椰菜花、七彩君達菜、紫甘筍、芥蘭頭及紅皮薯仔等。屆時還有香港製造的乾貨及調味料，包括瀨尿蝦乾、黃金墨魚柳、珍珠貝XO醬及大地魚粉等。

復活節好去處【10】青衣城有機農墟

日期: 2023年4月7日至10日

時間: 上午10時至下午6時

地址: 青衣城1期1樓中庭



復活節好去處【11】巨型兔兔樂園

復活節怎可以少了兔兔？在如心廣場，就有一隻巨大化、薰衣草紫色的5米高蛋彈兔超吸睛現身商場中庭！場內更有迷你兔兔，一同成為大家的打卡熱點！而「春日兔樂園」裡，大家可以重拾童真，穿梭於兔兔之中嬉戲。

復活節好去處【11】巨型兔兔樂園

日期: 即日至4月21日

時間: 上午10時至下午10時

地址: 如心廣場一期1/F中庭



復活節好去處【12】香港潑水節

為慶祝潑水節這個泰國重要的節日，荔枝角D2 Place將會於復活節舉辦一系列泰國文化活動與泰貨市集，讓大家體驗泰國傳統。大家不但可以在場內搜羅泰國貨，更能夠參拜四面佛祈福。場內更有多場表演與潑水活動，讓大家提早於復活節歡渡潑水節！詳情見以下連結：

復活節好去處【13】多啦A夢未來百貨公司

於東京台場的「多啦A夢未來百貨公司」，於復活節假期期間再次登陸香港。香港分店今次設於銅鑼灣，店內有350種官方日本直送精品，當中有100樣係香港首次發售，喜歡多啦A夢的朋友，不用飛到東京，都買到「未來百貨公司」的多種商品！

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地點：銅鑼灣時代廣場 2樓中庭及5樓517-519號舖

日期：即日起至4月23日

時間：12:00 - 21:00



復活節好去處【15】花見大館 2023

作為古蹟的大館將於復活節期間，舉行大型年度花藝主題市集。大家在場內將欣賞到揉合可持續發展及環保元素的鮮豔花卉及繽紛的園藝裝飾。場內更有工作坊，讓大家體驗花藝之樂。

復活節好去處【15】花見大館 2023

地點：中環大館

日期：4月4-10日

時間：所有活動的舉辦時間不一，詳情可瀏覽「大館」官方網站

