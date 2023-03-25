6【深圳好去處】麵包控留意！深圳最近一間人氣麵包店，主打多款特色烘焙食品，其中包括必食的紫米椰漿虎皮珍寶盒，內有椰漿、椰子凍、紅豆等多層餡料，口感冰涼且軟糯，小店更有賣芋圓蛋撻、芝士拉絲千層包等，吸引不少食客特意前往購買！

深圳人氣必食紫米椰漿虎皮 口感軟糯香濃！冰涼椰子凍+足料紅豆

深圳出名有不少美食，近年更開設了各式各樣的麵包店，其中就有一間人氣麵包店推出一款「紫米椰漿虎皮珍寶盒」，一上市就已經吸引不少食客買來品嚐，最近更加有不少港人特意北上，並一口氣購買多盒回港，更大讚吃完「念念不忘」。

（圖片來源：小紅書）

目前於深圳開設4間分店的「福氣鮮活麵包」，主打多款特色麵包，不但結合傳統中式麵包工藝，更為烘焙製品加添不同新元素，其中「紫米椰漿虎皮珍寶盒」就是其純手工製作的蛋糕麵包之一！

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紫米椰漿虎皮以一個小型方盒盛載，內裡分為5層，分別有虎皮蛋糕、超厚身的紫米、椰子凍、椰漿以及粒粒紅豆。有食客形容，虎皮又香又鬆軟，口咬下去口感層層遞增，而且頗有冰涼感覺，入口軟糯香濃，而且非常足料，甚感驚喜，每盒售價22元人民幣。

此外，小店更提供各款好味麵包及甜點，例如肉鬆麻糬蛋卷，內裡麻糬可以拉出長絲，而且甚為香口；亦有人氣之選的芋圓蛋撻、白玉子榴槤蛋撻等，賣相吸引，有不少港人都錯慕名而來購買，最平$9起，大家記得不要錯過！

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福氣鮮活麵包 深圳分店詳情

福氣鮮活麵包（海岸城店）

地址：文心五路海岸城購物中心東區1樓131-132號

交通方法：地鐵2號線後海站E2出口



福氣鮮活麵包（萬科雲城店）

地址：西麗街道打石一路萬科雲城5期泊寓公寓

交通方法：地鐵5號線留仙洞站A出口



福氣鮮活麵包（南山店）

地址：深圳南山區西麗街道九祥嶺工業區10棟5樓

交通方法：地鐵7號線西麗站D出口



福氣鮮活麵包（蛇口店）

地址：公園南唁海尚國際豐華閣豐盛閣裙樓116號舖

交通方法：地鐵2號線水灣站C出口

