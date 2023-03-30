IKEA鯊鯊毛公仔捲尺新登場！買滿指定金額免費送 造型得意又實用
撰文：西米Lu
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IKEA鯊鯊又有新精品！IKEA宜家家居人氣吉祥物「鯊鯊」今次變身成超實用捲尺，由即日起於全線IKEA分店消費滿指定金額，憑即日收據即可免費獲贈一份！鯊魚造型捲尺實用又趣緻，如果各位IKEA鯊鯊粉絲想帶返屋企，記得留意換領詳情！
IKEA鯊鯊毛公仔捲尺新登場！買滿指定金額免費送 造型得意又實用
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IKEA人氣吉祥物「鯊鯊」繼早前推出的毛公仔鎖匙扣、減壓球等大受歡迎後，今次推出全新鯊魚造型毛公仔「小量伴」，化身成趣緻捲尺造型，只要拉開尾巴就用得，無論在家或者出街購物都適用！
IKEA鯊鯊毛公仔捲尺由即日起開始可以換購！只要到任何IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心，單一消費滿港幣$399，即可憑即日購物收據，免費獲贈「IKEA鯊鯊小量伴」鯊鯊造型捲尺一件！
IKEA鯊鯊毛公仔捲尺數量有限，送完即止，每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份，先到先得！
IKEA「鯊鯊小量伴」鯊鯊造型捲尺 換購詳情
日期：即日起至送完即止
地點：IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心（優惠不適用於愉景灣Close to you及網上購物）
*需以即日單一消費滿港幣$399之帳單換領。
*每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份禮物。
*數量有限，送完即止。
IKEA全新鯊魚毛公仔捲尺將於何時推出？
IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣由即日起推出，詳情可參閱內文。
IKEA全新鯊魚毛公仔捲尺如何換購？
IKEA全新鯊魚毛公仔捲尺需購物滿指定金額後於IKEA分店換購，詳情可參閱內文。