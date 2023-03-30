IKEA鯊鯊又有新精品！IKEA宜家家居人氣吉祥物「鯊鯊」今次變身成超實用捲尺，由即日起於全線IKEA分店消費滿指定金額，憑即日收據即可免費獲贈一份！鯊魚造型捲尺實用又趣緻，如果各位IKEA鯊鯊粉絲想帶返屋企，記得留意換領詳情！

IKEA鯊鯊毛公仔捲尺新登場！買滿指定金額免費送 造型得意又實用

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IKEA人氣吉祥物「鯊鯊」繼早前推出的毛公仔鎖匙扣、減壓球等大受歡迎後，今次推出全新鯊魚造型毛公仔「小量伴」，化身成趣緻捲尺造型，只要拉開尾巴就用得，無論在家或者出街購物都適用！

IKEA鯊鯊毛公仔捲尺由即日起開始可以換購！只要到任何IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心，單一消費滿港幣$399，即可憑即日購物收據，免費獲贈「IKEA鯊鯊小量伴」鯊鯊造型捲尺一件！

（圖片來源：IKEA）

IKEA鯊鯊毛公仔捲尺數量有限，送完即止，每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份，先到先得！

（圖片來源：IKEA）

IKEA「鯊鯊小量伴」鯊鯊造型捲尺 換購詳情

日期：即日起至送完即止

地點：IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心（優惠不適用於愉景灣Close to you及網上購物）



*需以即日單一消費滿港幣$399之帳單換領。

*每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份禮物。

*數量有限，送完即止。

