淘寶｜網民淘捕蚊神器大讚好用　紫外線啪啪啪捉蚊成功電擊大昆蟲

有網民上淘寶買了一款「捕蚊神器」，並指其紫外線可以吸引到大量蚊蟲，並透過電擊滅蚊，連大型昆蟲都可以成功對付！此外，亦有網民力推一款充電蚊拍，形容蚊蟲經過都「啪啪」聲，大讚捉蚊效果極佳。



超強勁的「捕蚊神器」（圖片來源：淘寶）

天氣逐漸轉熱，不少蚊蟲陸續出動「搵食」，住村屋的人士就更加困擾。近年市面上都有不少針對蚊蟲、果蠅等滅蟲產品，早前就有網民分享，於淘寶購買了一款超強勁的「捕蚊神器」，大讚可以捉到不少蚊蟲，其中更包括大型昆蟲。

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據貼文指，該款捕蚊神器為「滅蚊燈」，並會以紫外線去誘捕蚊蟲，只要開啟蚊燈，就會亮起紫色光，蚊蟲進入燈內後便會被電擊。目前於淘寶上最平售價為39.9人民幣。

事主表示：「我屋企在山邊， 勁多蚊， 一晚打10隻8隻是等閒之事， 最高紀錄， 一間房有14隻蚊在天花板俯視」， 使用蚊燈後每星期大約清理5至6隻左右，吸引不少網民留言討論。有用過的網民表示「用過好用」、「 頭一日咩都無以為流野，幾日後睇到簡直屍橫遍野」、「用左2年，已經電死無數隻蚊蟲」。

不過，都有部分網民指蚊燈效果一般，「放係隔離訓教 一樣被蚊咬」、「一隻都捉唔到」，又指「一隻蚊都殺唔到，已經掉左落垃圾桶。反而之後淘左塊坐枱滅蚊拍仲好用」。

除了滅蚊燈，近日有不少網民均推介一款充電式的電蚊拍，形容蚊蟲經過時均會發出「啪啪」聲，強力極大，不但可以手動拍打蚊蟲，亦可以將蚊拍站立充電，當作滅蚊器使用，非常方便。

有網民指「開著佢，訓到天光」、「一晚少則都幾十隻，多成百隻成晚啪啪聲」、「隻蚊仲要啪到分屍」。目前於淘寶上最平售價同樣為39.9人民幣，大家不妨當作參考。