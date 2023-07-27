林超英堅持唔開冷氣網友問候　淘寶3款熱賣迷你風扇加1物吹急降溫

極端酷熱天氣持續，以「唔開冷氣」聞名的天文台前台長林超英今日凌晨報平安，表示自己成功以小風扇陪伴入睡，全程無開冷氣，更搞笑呼籲網民「請大家不用天天 PM我」！其實現時迷你風扇功效強大，有的甚至有製冷功效，用起上來效果真不輸給冷氣！今次記者精選淘寶3大熱賣迷你風扇，並分享極速降溫秘技，助大家撃退酷熱。



林超英堅持不開冷氣 網友關心日日PM

香港近日受到強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，氣溫異常炎熱，即便深夜時間仍錄到超過30℃以上的高溫！極端高溫持續，令一眾網民關心以「唔開冷氣」聞名的天文台前台長林超英安危，幸而他今日凌晨上水報平安，並分享自己靠小風扇都瞓到，叫大家不要天天PＭ他！十分風趣幽默！

林超英上水報平安，請大家不用天天PＭ他。（截圖自林超英Facebook）

在討論區中，一眾網友非常關心林前台長狀況，希望他不要死頂。又有人翻查他過往報導，笑指他會不會「天天招呼朋友」藉詞開冷氣、「老婆開冷氣不關他事」、「Ｍatt哥快d突擊check佢」等，十分搞笑！亦有不少網民對他的堅持表示「佩服」，封其為「偶像」!

有網民分享PM林前台長的對話截圖 👇👇

（截圖自連登討論區）

與此同事，大批網民在討論區關心林前台長狀況👇👇

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淘寶3大熱賣迷你風扇推介 加1物吹風扇極速降溫

雖然林超英是不是真的無開冷氣，我們暫時無從考證，不過迷你風扇確實是撃退酷熱的好法寶！猶其是近來新出的風扇仔，甚至有製冷效果，撃退酷熱效果勁揪！今次記者精選淘寶3大熱賣迷你風扇，選出最輕量、風力強的好用推介！

淘寶熱賣風扇仔【1】幾素小風炮

幾素小風炮是近來淘寶最熱賣的風扇仔，月售1萬部，特色是輕巧便攜，無葉靜音，有01-100檔吹風選擇，可按熱度調較相應風力輸出，非常靈活方便！僅以USB即可充電，續航達12小時！唯一缺點是價格較貴。

幾素小風炮 售價¥198（圖片來源：淘寶）

淘寶熱賣風扇仔【2】共田便攜式風扇

提到知名又便攜的小風扇，共田芭蕉扇必然榜上有名，小巧但風力強勁。除了最傳統款式的芭蕉扇，現在有更多款式，包括掛腰小風扇、座枱小風扇、夾扇等等，不同形態切合不同人仕需要。

淘寶熱賣風扇仔【3】HOOYS 手持便攜式風扇

HOOYS的風扇仔10萬部，一部僅售¥14.8，CP值爆標！特色是五葉循環接近靜音，5檔風力調節，而且可90度扭轉褶疊！設有一個小螢幕顯示電力，不怕突然無電。

日本醫生教路 加1物吹風扇極速降溫

近年推出的迷你風扇小巧又方便，隨時隨地都可以享受涼風吹送。不過，原來當氣溫高於攝氏35度，身體大量出汗時吹迷你風扇，反而會令我們更加容易中暑？早前，日本朝日電視台新聞節目請來醫生講解原因，只要配合一件簡單小工具，即可讓身體快速降溫！

👇👇怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

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