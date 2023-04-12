米芝蓮2023必比登香港名單出爐！65間星級餐廳　6間餐廳首次入圍

【米芝蓮2023｜必比登推介餐廳名單】米芝蓮2023香港必比登推介名單出爐！《香港澳門米芝蓮指南 2023》即將公布，在此之前率先公布必比登推介名單，今年度有65間香港餐廳上榜，其中6間更是全新上榜！即睇2023年必比登推介名單食香港餐廳地址、名單列表喇！

米芝蓮2023必比登推介香港名單出爐！65間星級餐廳 6間餐廳首次入圍

米芝蓮2023香港必比登推介名單出爐！比起《米芝蓮指南》重點介紹奢華美饌，必比登推介則以低於$400，便能享受到優質三道菜式美食為基準，精挑細選出一系列高性價比的餐廳。6間新入選必比登推介香港餐廳如下：

（官方提供）

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米芝蓮2023｜必比登推介香港名單（以下排名不分先後）：

米芝蓮必比登推介1. 阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖

電話：27899611



米芝蓮必比登推介2. 古月

地址：北角錦屏街後街29號A舖地下

電話：35684530



米芝蓮必比登推介3. 巴依餐廳

地址：西環水街43號地下

電話：24849981



米芝蓮必比登推介4. 倆口小吃 (元朗)

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

電話：61767259



米芝蓮必比登推介5. Brass Spoon (灣仔)

地址：灣仔月街1號地下B舖

電話：28770898



米芝蓮必比登推介6. 書湘門第 (西環)

地址：西環石塘咀皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號舖

電話：28037177



米芝蓮必比登推介7. 陳勤記鹵鵝飯店

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓353B號舖

電話：28580033



米芝蓮必比登推介8. 潮樂園 (北角）

地址：北角和富道96號僑裕大廈地下4號舖

電話：35685643



米芝蓮必比登推介9. 粥麵館

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

電話：27500208



米芝蓮必比登推介10. 鼎泰豐 (銅鑼灣)

地址：鑼灣怡和街68號地舖

電話：31608998



米芝蓮必比登推介11. 鼎泰豐 (尖沙咀)

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖

電話：27306928



米芝蓮必比登推介12. 丁爸食府 (彩虹)

地址：彩虹牛池灣貴池徑2號地下C號舖



米芝蓮必比登推介13. 容龍海鮮酒家

地址：屯門青山公路19咪半

電話：24506366



米芝蓮必比登推介14. 八寶清湯腩

地址：天后電氣道124號榮華大廈地鋪

電話：28898366



米芝蓮必比登推介15. 英記麵家

地址：西環西營盤高街32號地下

電話：25407950



米芝蓮必比登推介16. 頤東酒家

地址：旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓

電話：23815261



米芝蓮必比登推介17. 魚事者 (北角) 【新入選】

地址：北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖

電話：35904930



米芝蓮必比登推介18. 鳳城 (北角)

地址：北角渣華道62-68號高發大廈地下及1樓

電話：25784898



米芝蓮必比登推介19.增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖

電話：27788103



米芝蓮必比登推介20.好湯好麵 (大圍)

地址：大圍積存街20號地舖

電話：28135077



米芝蓮必比登推介21.好到底麵家

地址：元朗阜財街67號地舖

電話：24762495



米芝蓮必比登推介22.聚興家

地址：太子砵蘭街418號地舖

電話：23929283



米芝蓮必比登推介23. 佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖



米芝蓮必比登推介24. 九記牛腩

地址：中環歌賦街21號地舖

電話：28505967



米芝蓮必比登推介25.公和荳品廠

地址：深水埗北河街118號地下

電話：23866871



米芝蓮必比登推介26.坤記竹昇麵

地址：長沙灣永隆街1E號地舖

電話：34849126



米芝蓮必比登推介27.坤記煲仔小菜 (皇后大道西)

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：28037209



米芝蓮必比登推介28.劉森記麵家 (福榮街)

地址：深水埗褔榮街80號地舖

電話：23863583



米芝蓮必比登推介29.蓮香居

地址：上環德輔道西46-50號2-3樓

電話：21569328



米芝蓮必比登推介30.好運印尼餐廳

地址：觀塘通明街46號地舖

電話：23893545



米芝蓮必比登推介31.麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：27365561



米芝蓮必比登推介32.美味廚

地址：灣仔灣仔道165至171號樂基中心5樓

電話：28668305



米芝蓮必比登推介33.滿堂樂滬京風味

地址：紅磡明安街4號

電話：23636488



米芝蓮必比登推介34.錦

地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店1樓103室

電話：27238660



米芝蓮必比登推介35.波記燒臘粉麵店

地址： 西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖



米芝蓮必比登推介36.莆田 (銅鑼灣)

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場7樓A號舖

電話：21118080



米芝蓮必比登推介37.西關老袓【新入選】

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖

電話：63824270



米芝蓮必比登推介38.泰館

地址：上環蘇杭街23號地下

電話：22340080



米芝蓮必比登推介39.泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下

電話：22340001



米芝蓮必比登推介40. 生記飯店

地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓

電話：25752239、25752236



米芝蓮必比登推介41.Restoran SAYA【新入選】

+ 2

地址：大角咀嘉善街18號利奧坊二期地下G701號舖

電話：95558452



米芝蓮必比登推介42. 蛇王良

地址：北角炮台山電氣道298號地下A舖

電話：25788135



米芝蓮必比登推介43.石記廚房

地址：天后銀幕街17號地舖

電話：25713348



米芝蓮必比登推介44.船記 【新入選】

地址：灣仔船街1-7號寶業大廈地下1號舖及1樓

電話：28939688、66203364 (WhatsApp)



米芝蓮必比登推介45. 麵鮮醬油房周月 (中環)

地址：中環歌賦街5號地舖

電話：28506009



米芝蓮必比登推介46. 星記

地址：中環擺花街1-7號1號廣場2樓

電話：29700988、29700788



米芝蓮必比登推介47. 華姐清湯腩

地址：天后電氣道13號A地舖

電話：28070181



米芝蓮必比登推介48.新園興記燒臘飯店

地址：上環皇后大道中327-329號地舖

電話：25412207



米芝蓮必比登推介49. 大圍小館 (大圍)

地址：大圍積福街92號地舖

電話：23390189、23391319



米芝蓮必比登推介50. 大榮華酒樓

地址：元朗安寧路2-6號2樓

電話：24769888



米芝蓮必比登推介51.太湖海鮮城

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期9樓

電話：28930822



米芝蓮必比登推介52.德記潮州菜館

地址：西環石塘咀卑路乍街3號G益豐大廈地下

電話：28195568



米芝蓮必比登推介53. 竹家

地址：紅磡黃埔新村德民街31C1安華樓地舖

電話：23658878



米芝蓮必比登推介54.正斗粥麵專家 (中環)

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3016-3018號舖

電話：22950101、22950505



米芝蓮必比登推介55. 添好運點心專門店 (深水埗)

地址：深水埗福榮街9-11號地舖

電話：27881226



米芝蓮必比登推介56.天鴻燒鵝飯店

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖

電話：24748849



米芝蓮必比登推介57.靠得住粥麵小館 (灣仔)

地址：灣仔克街7號地下

電話：28823268



米芝蓮必比登推介58.沾仔記 (威靈頓街)

地址：中環威靈頓街98號地舖

電話：28506471



米芝蓮必比登推介59. 兩姊妹涼皮有限公司(太子)【新入選】

地址：太子柏樹街15號地舖



米芝蓮必比登推介60.王府 (中環)

地址：中環威靈頓街65號地舖

電話：21218089



米芝蓮必比登推介61. 吃什麼

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖

電話：28109278



米芝蓮必比登推介62. 詠藜園四川擔擔麵

地址：紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓102-103及105號舖

電話：23206430



米芝蓮必比登推介63. 一家 【新入選】

地址：筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G04號舖

電話：28651131



米芝蓮必比登推介64.阿元來了 (西環)

地址：西環堅尼地城北街31號地舖

電話：35792460



米芝蓮必比登推介65.裕記大飯店

地址：深井深康路9號地舖

電話：24910105、24910751、24917925

