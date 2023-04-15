西環新開日式茶館木系裝潢！設榻榻米及吧檯座位　約20多種茶可選

西環新開一間茶館！近日於西營盤全新開幕的半坡茶莊備受關注，裝潢以沉木典雅風格為主，加上多重面向的茶葉泡法，迅速成為一眾茶飲愛好新蒲點！由茶藝師親自設計的四道茶飲嚐味套餐，再配搭中港台本地製作的懷舊小吃，每月不定期更新。喜歡品茶的朋友千萬不要錯過！

西環新開日式茶館！4道茶飲嚐味套餐 三重奏/茶啫喱+港台懷舊小吃

品茶愛好者們注意！位於西營盤保德街的半坡茶莊，該茶館前身是經營了10年的「茶．家Teakha」，近日以嚐茶為主題開設日式茶館，由茶藝師 Nana Chan 親自設計，將各種茶樹風味和當代美學特色融合，室內裝潢以沉木色木製桌椅和綠色植物構造而成，給人一種放鬆且樸拙優雅的感覺。

圖片來源：半坡茶莊官方圖片

而品茶館分為三大區域，分別有榻榻米區、吧台區和零售區，共可同時容納22人，空間相當充足舒適。榻榻米區靠近窗邊位置，對著窗外百年樹木品茶，更增添了一種寧靜慢活的感覺。

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半坡茶莊提供超過20款來自台灣、香港以及中國的茶葉，包括有綠茶、白茶、烏龍茶、普洱茶等，器皿方面更加採用由香港、日本京都和中國景德鎮工匠巧製的玻璃器皿、陶瓷和金屬製品裝載，彰顯了品茶儀式的講究和精深文化。

而半坡茶莊每月都會推出當月四道茶飲嚐味套餐，4月以「回家」為主題推出台灣烏龍茶嚐味套餐，包括有台灣烏龍三重奏、阿里山高山烏龍、桂花烏龍以及紅烏龍，而每一道茶飲都會配上台灣當地製造的懷舊小食如桂花蜜、杏仁餅、秋月梨等。嚐味套餐每節90分鐘，價錢為 $380一位，有興趣的朋友記得提早預約啦！

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半坡茶莊 詳情

地點：西營盤保德街18號（港大港鐵站B2出口）

營業時間：下午2時至晚上10時（逢星期三至星期日）

四道茶飲嚐味套餐價錢：$380/位（每月因應套餐內容變更，價格或有調整）

