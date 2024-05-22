中環美食11大推介！台灣媽媽主理「吃什麼」6.8結業　必試牛肉麵

中環美食推薦！由兩位台灣媽媽開辨地道台菜館「吃什麼」宣布將於6月8日結業，不少網民不捨之餘，更表示要在結業前再去品嘗牛肉麵、蛋餅等招牌美食。區內還有眾多高質食肆，由日式料理、台式美食、茶樓、泰國菜、素食，以至市面鮮有的烏克蘭菜皆有選擇！《香港01》「好食玩飛」記者整理了中環11大美食推介，既適合中環打工仔，又或者跨區打卡食客。



台灣菜館「What To Eat 吃什麼」將於6月8日結業，不少網民表示難忘滷肉飯（圖）滋味。（FB@What To Eat 吃什麼）

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中環美食推介【1】What To Eat 吃什麼 —— 6.8結業 必食牛肉麵／蛋餅／滷肉飯

位於Soho區附近的台灣菜館「What To Eat 吃什麼」，由2位從台灣嫁到香港的媽媽6年前開設，多年來深受街坊歡迎，唯近日遺憾宣布將於6月8日結業。想食到地道台灣味的朋友，要把握時間去食招牌牛肉麵、蛋餅、滷肉飯和凍筍！

除了各式台灣美食，一眾街坊和網民更是不捨得與兩位老闆娘結下的深厚感情。兩人十多年前從西環水街外賣小店做起，不少街坊從學生時代起，便吃着老闆娘的台灣料理長大！

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What To Eat 吃什麼

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖

營業時間：星期一 12:00 - 15:00

星期二至五 12:00 - 15:00；18:00 - 21:00

星期六 12:00 - 21:00

星期日休息



中環美食推介【2】挽肉と米——東京過江龍炭火現烤漢堡扒

來自東京的超人氣炭火現烤漢堡扒專門店「挽肉と米」進駐ifc mall！開業首日未營業已派光300張籌，店外大排長龍，認真誇張！「挽肉と米」香港1号店最低消費為每人一份套餐（售價$138，設加一服務費），包括在客人面前以炭火新鮮現烤的100%日本牛肉漢堡扒三件， 配搭羽釜鍋新鮮現煮白飯無限任添、味噌湯、生雞蛋一隻。

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店內有28個環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」，漢堡扒烤好瞬間送到客人面前，師傅更會觀察客人的用餐速度烤製下一塊漢堡扒，展現致力追求美味的職人精神！

「挽肉と米」香港1號店

地址：中環國際金融中心ifc mall 4樓平台4011號店

營業時間：11:00-20:00

入座安排：每天上午11時開始派發號碼票。每人可取1張票，每張票可登記最多2個座位。憑號碼票上的二維碼，可查看實時叫號情況。按順序叫號，憑票入座。



中環美食推介【3】蓮香樓重開 ── 原址重開 + 手搖飲品

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百年茶樓蓮香樓自2022年停業後，相隔一年多在原址中環威靈頓街逆市重開試業，吸引不少食客年邁舊客、上班族、內地客慕名而來。蓮香樓重開後，聘用舊員工、保留推車仔、茶盅傳統，主打百年老味道。不過價錢上增設了加一服務費，以紓緩成本壓力。

蓮香樓於樓下開設手搖店「蓮香茶」，蓮香茶與茶樓合作，採其茶葉炮製時下年輕人喜歡的手搖飲品，先在蓮香樓店址設旗艦店，吸引年輕客源。

蓮香樓

地址：中環威靈頓街160-164號

營業時間：06:00-15:30；18:00-22:30



中環美食推介【4】永樂園餐廳 ── 馳名熱狗王

熱狗王配凍飲套餐價$43。（張如瀟攝）

馳名熱狗王麵包外層烘過卜卜脆，酸酸甜甜的醬汁是師傅人手秘製，腸仔是由荷蘭進口專門用來配熱狗醬汁，《香港01》「好食玩飛」記者實試過，腸仔如網上所言只有手指般大，建議加$3變雙腸食得更滿足。熱狗王單點$26，加多杯熱飲套餐價$40（凍飲另加$3），是中環區輕食之選。

懷舊港式茶記永樂園餐廳位於一條中環小巷，地面設外賣部，門面不大。不過經門口旁邊的樓梯落到地下層堂食區卻意外地闊落，是香港碩果僅存的老式雙層茶餐廳。

永樂園餐廳

地址：中環昭隆街19號地舖

營業時間：07:30-19:30（逢星期日及公眾假期休息）



中環美食推介【5】Vission Bakery —— 大排長龍的西餅店

位於中環至半山扶手電梯旁一隅的西餅店「Vission Bakery」，開業約半年後隨即吸引不少人專程光顧，不論平日、假日，日間大部份時間都門庭若市、大排長龍。不少款式的西餅在晚間關門前經已售罊。

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西餅店之所以深受歡迎，是因為店舖每日都會推出市面鮮見的特色糕餅，例如吃一口便會爆漿的抹茶麻糬酥、焦糖燉蛋泡芙、濃縮咖啡榛果塔、Tiramisu酥、忌廉筒等，吸引不少外地遊客亦專程慕名而至。

Vission Bakery

地址：中環蘇豪士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間：星期一至五 07:30 - 21:00

星期六至日 09:00 - 21:00



中環美食推介【6】三多麵食 —— 老字號港式粉麵店 超大粒雲吞麵

中環老字號懷舊粉麵店「三多麵食」，主打堪比乒乓球大小的巨型雲吞麵！粒粒皮薄餡料足，深受附近街坊和上班一族喜愛！除了巨型雲吞，店家的鵝腸麵、鯪魚球麵、牛腩麵亦是必食之選，餸料幾乎鋪滿整個碗面，非常足料！ 價錢最平$48就可以食到，CP值極高！

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三多麵食

地址：中環砵典乍街30號地下

營業時間：星期一至五 09:00-20:00

星期六 09:00-17:30

星期日及公眾假期休息



中環美食推介【7】Samsen —— 人氣米芝蓮泰式船麵

Samsen泰館今年繼續登上米芝蓮必比登美食推薦，門口時常大排長龍，人氣一直不減！店家主打泰式船麵，當中必試招牌和牛船麵，湯底以芫荽、玉桂、八角、香茅、豬皮、豬骨及豬血熬咗成三個鐘，味道份外深沉濃香，再配上軟腍適中的澳洲和牛及彈牙的幼身河粉，令人一試難忘！

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此外，餐廳內貼滿泰國懷舊海報，又有木製桌椅及瓷磚地板，富有泰國風情，用餐氣氛良好。

Samsen

地址：上環蘇杭街23號地下

電話： 2234 0080

營業時間：星期一至四 12:00 - 15:00；18:00 - 22:00

星期五至日 12:00 - 15:00；18:00 - 23:00



中環美食推介【8】 御好燒鐵板燒弁慶 —— 大阪正宗御好燒深受歡迎

來自日本大阪的「御好燒鐵板燒弁慶」，其傳統風味一直深受不少當地人的讚賞和支持。餐廳的主理人小松伸太朗擁有逾12年烹調御好燒經驗，小松先生希望將正宗日本風味口味帶到香港，讓更多人品嘗到「弁慶」的招牌大阪御好燒，故專程在中環設立分店。

除了御好燒，餐廳另一道招牌菜是「錫紙包燒高湯煮海鮮」鐵板燒，選用時令白身魚，加入貝類煮成的上湯，用錫紙包起再在鐵板上烤煮而成。

御好燒鐵板燒弁慶

地址：香港中環士丹利街11號6樓

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 00:00



中環美食推介【9】Next Shikaku —— 蠔拉麵大受歡迎

大阪拉麵店「Next Shikaku」，在當地開幕不久已非常有人氣，主打秘製蠔拉麵，只提供3款湯底，款款都是職人級別。餐廳更開進香港，以牡蠣白湯拉麵為招牌食品。拉麵以3種材料熬出3重鮮甜口味，極濃郁！

Next Shikaku

地址：中環歌賦街11號地舖

營業時間：12:00 - 22:00



中環美食推介【10】Ivan The Kozak —— 地道東歐餐廳 基輔炸雞排

食厭了大路的中菜或西餐，中環都有特色的異國料理店，而Ivan The Kozak東歐餐廳就是其中之一！

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餐廳由烏克蘭人主理，令人可享受地道的歐陸美食，如基輔炸雞排、芝士焗牛脷盅、正宗烏克蘭羅宋湯、宮廷焙鹿肉、手工餃子、烏克蘭蜂蜜蛋糕等特色美食，還可以品嚐從東歐直送的伏特加、啤酒和紅酒等美酒。

東歐餐廳

地址： 中環雲咸街63號巴力大廈1樓

營業時間：12:00 - 22:00



中環美食推介【11】Veggie4love —— 50年代美式復古裝潢 東南亞特色料理

中環美食繁多，純素者也不乏好選擇！位於中環士丹利街的樓上鋪Veggie4love，電梯一打開仿如去了另一個時空，放眼盡是懷舊美式擺設，非常有格調！這兒主要提供東南亞風純素菜，如辣素仁當配椰漿飯、素漢堡扒伴惹味燒烤醬及各式奶昔等，份量大又用料豐富，食上口一點也不Dry！

Veggie4love

地址： 中環士丹利街11號10樓

營業時間：11:30 - 15:00；17:30 - 22:00



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