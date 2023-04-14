【觀塘cafe】一趟露營之旅，事前須預備齊全的裝備及籌劃行程，對於忙碌的都市人來說相當費時耗神。近來，觀塘新開的露營主題Cafe「營足四季」，以營地及綠意叢林裝潢為主軸，讓人不受地域限制、不受四季環境影響亦可以享受露營的樂趣！

觀塘Cafe｜新開4,000呎露營主題餐廳！流心芝士貝果/無激素燒雞

營足四季佔地 4400呎，環境開揚廣闊，連餐椅桌及餐盤都用上露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不鏽鋼杯及木板塊等露營常見的必備品，細節感滿滿！此外，全店天幕也設置吊燈及森系綠色植物點綴，整體氣氛舒適，露營感滿溢！

營足四季的VIP房亦是個打卡好去處，Cafe以近來流行「車中泊」露營為題（即將車輛停靠在露營點，在車上住宿、享受美食和玩樂的露營方式），以全銀色美食餐車改裝成VIP房，十分型格。另一個VIP房則是以營地常有的美式原野風格小木屋為題設計，氣氛溫馨，既適合打卡，亦是與朋友或家人聊天好地方。

營足四季從外地購入美食餐車重新改造成VIP房，放置餐廳正中位置，以全銀色外型，色澤耀眼奪目。

營足四季作為露營主題Cafe，食物也圍繞露營美食為主題。當中，招牌菜為燒無激素自然雞仔大拼盤（$368），選用無激素雞，以白酒、蘋果、蒜頭及香草醃製12小時至入味，再把雞隻開邊烤焗，受熱均勻，外皮香脆，口感香嫩多汁。

作為芝士控，必食流心芝士洋蔥牛肉漢堡貝果包（$188），以貝果包代替一般漢堡包，用以手打牛肉包裹洋蔥圈製作成穿心漢堡肉，外型獨特口感多層次，最後在漢堡包洞口位，倒入由4種芝士（車打芝士、巴馬臣芝士、Mozzarella、忌廉芝士）製作成的流心芝士醬，視覺效果澎湃，邪惡十足！

除露營美食，營足四季還備有一系列露營難以品嘗到的甜品及特飲，如抺茶芭菲（＄88）、士多啤梨芭菲（＄88）、以玫瑰花蜜、荔枝汁及蝶豆花為基調的「戀愛預告」（＄58）、由青檸梳打加入原粒荔枝肉及薄荷葉汁製作的「口水多個浪花」（$58），嗜甜的人必不可錯過！

營足四季

地址：觀塘鴻圖道86號中富中心地舖

電話：2638 3088

營業時間：星期一至日12:00~22:30

星期一至日12:00~24:00（19/4開始）

