燒肉放題推介！長沙灣與新蒲崗有燒烤餐廳推出2小時海鮮烤肉任食任飲放題，每位只需$138起，就可以歎到海鮮、燒肉、串燒等50款菜式，再送避風塘炒蟹一份；每位加$120，更可食到象拔蚌、肉蟹、鮑魚等海鮮，即睇詳情！

長沙灣/新蒲崗2小時海鮮燒肉放題！$138起歎大頭蝦/蒜蓉白蜆/牛舌

位於長沙灣與新蒲崗的燒烤餐廳「林洪記」，近日推出「海鮮烤肉放題」，2小時內任食任飲，更可以用爐即場烤煮超過50種食材，好抵食！

海鮮方面，有大頭蝦、蒜蓉黃蜆、蒜蓉白蜆等新鮮海產，各位「食肉獸」更可以任食牛五花、牛舌、豬五花等！除此之外，另有多款串燒，包括台灣香腸串、脆皮年糕串以及苙士丸串等。放題亦已包括香茅雞翼、鵝掌、田雞等於其他燒烤放題餐廳較少供應的食材。此外，現在惠顧放題，更送避風塘炒蟹一份！

除了新鮮食材，餐廳提供多種熟食，包括炸牛奶、涼伴青瓜、蝦多士、涼拌黑木耳等，在等待食材熟透時可以先醫肚！

吃盡了50款食材仍意猶未盡的朋友，可以加$120升級「極上海鮮烤肉放題」，可以歎到大頭蝦、大連蚌、花甲等高檔海鮮，亦可以得到象拔蚌、肉蟹、鮑魚等指定海鮮各一份，一次過試盡約60款美食！

林洪記

地址：

九龍長沙灣保安道街市3樓4號檔

新蒲崗仁愛街仁愛大廈地下

營業時間：18:00 - 03:00

費用：$138（海鮮烤肉放題）；$258（極上海鮮烤肉放題），於星期五、六、日及假期前夕，每位另收20元

官方網站：https://www.facebook.com/lamhungkee

