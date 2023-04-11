【台灣美食】台灣特色手搖飲料林林總總，不但有一直深受歡迎的珍珠奶茶，近年亦有逐漸普及的各種果茶。而當地一間連鎖式茶飲店，則將茶飲進一步昇華！在茶裡加入芝麻糊凍、泰式奶茶凍、杏仁凍等多種茶凍或奶凍！添加了甜凍的手搖飲於推出後深受歡迎，店方更因而要實施限購措施！喜歡特色手搖飲的朋友不要錯過！

台灣美食｜台灣人氣茶凍/奶凍茶飲店 芝麻凍/奶茶凍受歡迎到限購

台灣連鎖式茶飲店「鶴茶樓」以懷舊、復古為主題。自開業以來提供多種手搖飲，包括各種紅茶、青茶、烏龍茶、奶茶、那堤（Latte）等，一直吸引不少文青到場拍照，專程光顧。

而近月，「鶴茶樓」將茶飲的味道進一步昇華，推出加入多種茶凍或奶凍的茶飲。當中包括加入芝麻糊凍的「鶴記芝麻糊凍鶴頂那堤」、加入泰式奶茶凍的「泰式奶茶凍鶴頂那堤」以及加入的烏龍茶凍的「桂香烏龍凍綺夢那提」，還有杏仁凍與紅茶凍等。

（圖片來源：鶴茶樓）

加入了多粒巨型茶凍或奶凍的手搖飲，賣相均相當特別！茶凍或奶凍的份量亦十足，非常適合炎炎夏日時消暑或「醫肚」所喝。此外，茶凍及奶凍飲料的價錢亦相當親民，價錢由新台幣45元（約港幣$12）起，比起香港普遍不帶有茶凍的手搖飲還要便宜！

茶凍及奶凍手搖飲推出後，在台灣反應熱烈，店方為讓更多人品嘗到各種茶凍或奶凍，限制每位顧客每次最多只能購買2杯各種帶有茶凍或奶凍的手搖飲，茶凍或奶凍手搖飲亦僅於部份分店提供。欲嘗試各種茶凍或奶凍的朋友，可以在到訪時致電各方店的銷售情況，以免失望而回。

鶴茶樓茶凍/奶凍手搖飲

地址：多個縣市設有分店，詳見https://hechaloutea.com.tw/shops/

價錢：新台幣45元（約港幣$12）起

