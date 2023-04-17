東涌美食｜東涌歐式古宮廷風扒房！主打牛扒/龍蝦　設有樂隊表演

東涌美食推薦！適逢新一期消費券正式落入大家手中，不少人決定食餐好，到訪與別不同、具有特色的餐廳。而在東涌則有一間以歐式古代宮廷為主題的特色餐廳。置身餐廳之中，令人猶如穿梭時空，臨到中世紀。餐廳不但供應多種西方菜式，更設有桌球枱與現場樂隊表演，讓大家與三五知己歡渡時光。

東涌美食｜東涌歐式古宮廷風扒房！令人置身中世紀 仲有樂隊表演

位於東涌北部的La Rosabelle Bar & Grill，坐落於東涌灣景薈，餐廳參照歐洲古代的宮殿作設計，讓人猶如置身於中世紀用餐。

餐廳的每個角落均經過精心設計，牆身與天花掛上了經典油畫、垂墜水晶吊燈、古銅鏡、古典時鐘等，營造懷舊氣氛，亦讓大家感受當時貴族們的用膳實況。此外，餐廳更於主廳範圍放置了英式桌球枱，讓大家與朋友參與桌上「貴族運動」。

食物方面，餐廳主打牛扒與波士頓龍蝦，想一次過品嘗牛扒與龍蝦的朋友，可以品嘗餐廳推薦的「Surf & Turf」，這道菜由經過21日乾式熟成的美國安格斯西冷牛扒以及波士頓龍蝦組合而成，讓人體會雙重滿足。

（圖片來源：La Rosabelle Bar & Grill）

另外，餐廳提供蟹肉牛油果沙律、意大利雜錦凍肉腸芝士拼盤等讓人開胃前菜與小食。主菜方面，西班牙海鮮飯、原隻龍蝦海鮮炒飯以及龍蝦扁意粉則深受喜愛海鮮的朋友歡迎。

每逢週六晚上8時，餐廳更會邀請樂隊到場表演，把現場的歡渝氣氛進一步提升。大家可以一邊聽著歌，一邊與知己好友暢飲談天。

La Rosabelle Bar & Grill

地址：東涌怡東路9號灣景薈地下G01-G02號舖

營業時間：11:00 - 00:00（公眾假期及公眾假期前夕延長開放至02:00）

電話：2881 8797

