牛扒放題推薦！觀塘一間具工業風設計的西餐廳推出牛扒放題。2小時的用餐時間期間，大家除了可任取牛扒，更可以任食其他肉扒、海鮮、小食、飯麵以及甜品。預算較高的朋友，更可將放題升級為「牛肉主食組合」，品嘗牛的更多種部位！即睇詳情！

觀塘放題｜牛扒放題$298起！任食扒/海鮮/自助沙律吧/飯麵/雪糕

走工業風路線的觀塘餐廳Bella Shine於晚上推出「2小時牛扒放題」。只需要$298，大家便能在帶有復古感的環境下，任食紐西蘭西冷牛扒、烤羊西冷、柚子蜜山椒燒雞扒以及場內各種海鮮、甜品，以及 Movenpick雪糕。

入座後，大家可以先品嘗冷盤。餐廳的自助沙律吧除了供應各種蔬菜外，還提供凍海蝦、凍青口、皇冠螺等時令海鮮讓大家享用。大家亦可點選薯棗、薯條、枝豆等小食。

主食方面，紐西蘭西冷的肉質軟嫰有彈性，油花分佈豐富。製作時，廚師會把牛扒微微煎熟，讓大家嘴嚼到牛肉的鮮味。烤紐西蘭羊西冷則以餐廳自家的配料醃製。而加入了柚子蜜及山椒的雞扒帶有香濃的果味，鹹甜味並存刺激大家的味覺。

預算較高的朋友，可將放題升級為$348的「牛肉主食組合」。除了上述3款扒，更可以點選米蘭式燴牛膝、1855 black angus肉眼牛扒、carving 英式燒原條牛肉及日本Umai Mugi麥啤燉牛面頰，品嘗更多牛的不同部位，適合無肉不歡的朋友一次過嘗試多種肉類！

要注意！餐廳的食物款式會因應貨源或季節而調整，所有優惠不可與其他優惠同時使用。餐廳的座位有限，先訂先得，對放題有興趣的朋友，謹記要盡快訂座。

（圖片來源：Bella Shine）

Bella Shine 晚市放題

地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈2樓B室

電話：2345 8455

營業時間： 12:00 - 15:00；17:30 - 22:00（放題只於18:00 - 22:00供應）

費用：「2小時牛扒放題」：$298（成人）；$168（11歲或以下小童）

「牛肉主食組合」：$348（成人）；$208（11歲或以下小童）

星期五至日及公眾假期前夕需另加$20

