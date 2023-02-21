鑽石山酒樓推出$1紅楚蟹！由鳥取空運到港 加$38有埋燒製蟹腳
撰文：何以諾
出版：更新：
【酒樓優惠】鑽石山的紅樓酒樓繼往年推出「$1燒鵝」後，再度推出$1食品優惠！由即日起，於指定時段消費滿指定金額，便能夠以優惠價$1加點日本水產「活紅楚蟹」，大家另加$38更能得到「堂弄燒烤爐」燒製蟹腳，將蟹味昇華。喜歡吃蟹的朋友不要錯過優惠！
紅樓酒樓1蚊紅楚蟹新優惠！由鳥取空運到港 加$38有埋爐頭燒蟹腳
由即日起，大家只要在晚市時段（晚上6時至11時）光顧紅樓，便能夠在消費滿$300（每枱3至7人）或$600（每枱8人或以上）後，分別以$1優惠價加點半隻或1隻由日本空運到港的鳥取縣產「活紅楚蟹」。
每隻紅楚蟹約重一斤半，身軀龐大，蟹腳頗長。大家只需另加$38，便能夠得到「堂弄燒烤爐」以燒製蟹腳。蟹腳被燒過後，蟹肉鮮味會更為突出。喜歡吃辣的朋友，可以添上由酒樓供應的芥辣與日本豉油，酒樓會收取每半隻蟹$15的芥辣與豉油費。
找不到3人或上一同用餐的朋友，雖然不能使用優惠，但也可以品嘗紅楚蟹。人數不足3人的每枱客人能分別以$240或$480享用半隻或一隻紅楚蟹。「$1紅楚蟹」售完即止，喜歡吃蟹的朋友謹記要盡快訂座！
$1紅楚蟹優惠
供應日期：即日起至另行通知
供應時段：晚市（18:00 - 23:00）
使用要求：消費滿$300（每枱3至7人）或$600（每枱8人或以上）
份量：按人數計算
3-7人可得到半隻
8人或以上可得一隻
紅樓
地址：九龍鑽石山啟鑽商場1樓105號舖
營業時間：每日 08:00 - 23:00
電話：21726188
優惠期何時開始？
由即日起開始直至另行通知。
消費滿多少錢可使用$1紅楚蟹優惠？
至少消費滿$300方可使用，詳情可參閱此連結。
除了鑽石山外，紅樓設有分店嗎？
沒有