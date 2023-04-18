ZARA推出清貨減價！多款精選服飾、手袋等減價低至半價，包括男女裝上衣、背心、短袖T恤、衛衣、外套、牛仔褲、裙款等，最平$49就可以入手，更有多款手袋、鞋款，記得趁減價選購！

ZARA清貨減價半價起 換季必買！$49起入手男女T恤、背心、牛仔褲

（圖片來源：ZARA）

ZARA門市及網店最近再推出減價優惠，多款男女裝服飾、手袋等劈價半價起，其中女裝包括多款上衣，涵蓋長短袖T恤、背心等，最平$49就可以買到。

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此外，多款女裝褲款、裙款及外套都減價等亦減價，其中包括牛仔褲、喇叭褲、休閒長褲等，另外有連身裙、背心裙、短裙等，同樣非常易襯。

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男裝方面，多款短袖T恤、長身外套、波鞋等亦減價，$159起就可以入手。

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ZARA減價涵蓋多款手袋、鞋款及香水，其中包括手提包、單肩包、斜揹包等；亦有多易襯款長短靴等；香水最平$59就可以買到，大家記得不要錯過。

ZARA 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZARA門市及網店

官網：https://www.zara.com/hk

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