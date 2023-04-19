姜濤生日免費搭電車！全港市民免費搭電車 遊港島好去處兼歎美食
撰文：西米Lu
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姜濤生日免費搭電車！今年4月30日就是姜濤24歲生日，一眾粉絲再度舉辦免費電車日，全港市民可以在當日無限次免費搭電車，適逢免費電車日更是星期日，記者整合港島美食及港島好去處懶人包，大家可以港島各個地方！
姜濤生日免費搭電車！全港市民免費搭電車 遊港島好去處兼歎美食
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姜濤生日免費搭電車！今年4月30日是姜濤24歲生日，姜濤香港後援會延續去年的慶祝活動，今年再與香港電車合作舉辦免費電車日！
全港市民於4月30日姜濤生日當天，可以無限次免費乘搭全線電車。此外，今年同時推出2架全新「23+1姜濤號」，由即日起至5月1日不定路線提供一般載客服務，各位「姜糖」見到記得打卡！
姜濤生日｜免費電車乘車日
日期：2023年4月30日（星期日）
免費搭電車｜港島好去處+港島美食懶人包！
適逢免費電車日是星期日，有時間可以去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！
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港島有不少特色美食，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、太安樓美食招牌牛雜、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！
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姜濤生日免費電車日活動日期為？
免費電車日活動日期為2023年4月30日，詳情可參閱內文。
2. 最新免費電車日活動適用於哪類人士？
最新免費電車日活動適用於全港市民，活動當日全港市民均可以免費無限次搭電車，詳情可參閱內文。