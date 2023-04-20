【開倉優惠】狐狸袋Kanken開倉優惠！銅鑼灣最近舉行開倉優惠，其中人氣品牌狐狸袋Kanken劈價至一律$350，涵蓋超多款式，此外Doughnut袋、HOKA波鞋等都做開倉優惠，勁劈低至1折，即看開倉優惠詳情。

狐狸袋Kanken開倉減價一律$350！Doughnut袋、HOKA波鞋減價1折起

狐狸袋Kanken進行開倉減價！銅鑼灣時代廣場最近舉行限時開倉優惠，多個戶外服裝及用品、熱賣運動名牌等，勁劈低至1折，其中包括人氣狐狸袋Fjallraven Kanken，場內所有狐狸袋陳列款式一律以$350超抵價發售，涵蓋超多款式，認真超平！

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除了背囊之外，今次優惠亦涵蓋Kanken其他產品，包括冷帽、防曬棒球帽等，設計精美又易襯，絕對是潮人必備。

另外，本地品牌Doughnut袋亦進行減價， 涵蓋多款色系與設計，包括大容量背囊劈至$410，亦有子彈袋、迷你水桶包等，大量設計造型供選購，機會難得。

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同場更有近期大熱的HOKA波鞋、New Balance運動鞋等都減價，部分售價$1200兩對，即平均$600一對，非常抵買；亦有休閒服飾品牌包括Jeanswest、ECCO、Clarks等，今次更有大量電腦產品，以低至1折發售。大家不要錯過。

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開倉優惠｜Times Square Bazaar 時代廣場展銷集 詳情

推廣日期：即日起至4月24日

推廣時間：11:00 - 21:00

推廣地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

