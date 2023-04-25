深水埗美食︳秀樺廚房社企CAFÉ助自閉症青年就業　必試成吋厚蛋餅

深水埗區專營布匹批發，近年已成咖啡店、文青潮流及特色食肆集中地。「秀樺廚房」由社企《愛傳遞》機構T.E.P（The Edible Project）經營，漸漸在深水埗區嶄露頭角，有水準的咖啡，清新雅致的空間，湖水藍綠的牆身，如城市中的小綠洲。

採訪、攝影︰尹嘉蔚



意大利蛋餅成吋厚 姬松茸甘藍味濃郁

熱美式咖啡、巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque burnt cheesecake），店員禮貌周到地端上。驚喜在於咖啡甘香順喉，巴斯克芝士蛋糕中間帶流心，口感似甜滑custard（卡士達醬），忠於西班牙的始創版。筆者點了一份主菜自家製意大利蛋餅配有機沙律菜，溫熱的蛋餅餡料有車打芝士、薯仔、洋蔥、姬松茸、羽衣甘藍，質感紮實。旁邊的沙律菜鮮嫩帶少少清甜，筆者細問下沙律菜源自坪洲自家農場種植。

自家製意大利蛋餅配有機沙律菜 $78（尹嘉蔚攝）

其他餐點亦以輕食為主，包括（自家種）羽衣甘藍上湯豬肉餃、鮮蝦肉碎春卷、香草雞肉螺絲粉、紅酒燴牛尾意粉、黃金炸魚手指配蛋黃醬、朱古力米蘇凍餅、牛角酥窩夫配雪糕等。飲品現時有15款，包括各式咖啡，特飲有柚香咖啡梳打、自製檸檬特飲、紅石榴多多沙冰、青檸柚子梳打、宇治抹茶鮮奶等。

按圖睇秀樺廚房有咩食▼▼

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細心觀察還發現店內掛滿多幅漂亮藝術畫作，細問下出自患上自閉症的青年畫家。還不止，「秀樺廚房」會協助自閉症青年就業，如部分青年會擔任侍應生、協助湯包包裝、參與坪洲「魚菜共生」自家農業的協作，推動綠色生活及健康飲食。

餐廳掛滿多幅藝術畫作。（尹嘉蔚攝）

10款湯包熬足4小時 -80℃冷凍保鮮保味

T.E.P除了經營秀樺廚房之外，亦有出售自家品牌的急凍食品，例如是湯包︰粉葛鯪魚赤小豆湯、胡椒豬肚湯、淮山杞子螺頭竹絲雞湯等，全部在港製造，沒有額外添加味精、防腐劑或人造色素，各款湯也差不多熬了4小時以上，飲湯時也見到完整湯料。雖是冷凍包裝，不過味道、鮮度似足老火湯！能夠保鮮保味，食品工場老闆劉師傅解釋，因為用了-80℃冷凍技術作即時冷凍保鮮及貯存，湯包的品質期大約2年，款式暫時有10款，由「如心酒店」中菜廳及「紅花會」兩位行政總廚葉師傅主理，他們推介松茸濃湯鮑翅、杏汁白肺湯，因一般家庭較難在家中處理繁鎖的烹調工作，湯包正合大眾方便，想飲就飲，只要將急凍湯包徹底翻熱，便有新鮮熱湯。

各款即用湯包▼▼

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湯包背後的推手還有陳凱琳（Grace），她身兼社企《愛傳遞》的Co-Founder，與創會主席潘嘉麗女士志同道合，盼望基層家庭也有機會以方便的途徑買到即用的湯包，提供健康養生的食物。現時湯包主要在網上售買，用家取貨可選自取或送貨形式。兩人皆希望湯包的生產、「秀樺廚房」的日常營運可以為患有自閉症的青年提供就業機會，融入社會快樂成長。

陳凱琳女士（左）、潘嘉麗女士（右）期望透過The Edible Project幫助自閉症青年就業。（尹嘉蔚攝）

陳凱琳女士與秀樺廚房員工合影。（尹嘉蔚攝）

秀樺廚房 x The Edible Projects

地址︰深水埗鴨寮街86-88號地下

營業時間︰星期五至一 1100-1800、星期二至四（休息及社會服務）

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