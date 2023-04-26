牛角最新推出燒肉優惠！牛角推出60分鐘深夜燒肉優惠，在指定時段用餐用$138起抵價任歎燒肉及海鮮盛合，更可免費追加逾40款美食、甜品及飲品！另外亦可用優惠價升級生啤放題，即看牛角燒肉優惠詳情。

牛角燒肉︳1小時任歎燒肉+海鮮盛合 免費追加小食宵夜優惠$138起

牛角最新推出宵夜時段「夜食海鮮燒肉盛合」優惠，只要在晚上9時後入座堂食，就可用優惠價$138起歎齊燒肉及海鮮，當中包括牛舌、綱燒一口牛、肩脊肉、牛板腱、法國黃金螺、車海老、豬頸肉、厚切熊本豚腩肉等人氣單品，非常抵食。

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今次燒肉優惠更可追加各樣指定單品，顧客可前往餐廳自助區無料追加超過40款美食，包括前菜、燒野菜、湯品等，另外亦有甜品、汽水、果汁等飲品。至於愛喝啤酒的朋友們，再加$30可升級生啤放題。

（圖片來源：牛角日本燒肉專門店）

優惠由即日起至6月30日，供應時間為星期一至四下午9時後，公眾假期及其前夕除外，而且僅限6間牛角分店，大家記得把握機會！

牛角燒肉優惠 詳情

日期：即日起至6月30日

供應時間：星期一至四下午9時後（公眾假期及其前夕除外）

地點：銅鑼灣皇室堡店、香港仔中心店、鰂魚涌康怡廣場、筲箕灣形薈店、小西灣藍灣廣場、灣仔利東街店（包括食べ放題実施店及牛角Buffet)

