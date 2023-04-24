【美食市集】政府早前預告將推出大型美食市集，財政司司長陳茂波等今日公布詳情，指由4月至6月底，一連兩個月舉辦多個美食市集，最快將於本周末起於灣仔舉行，屆時市民可以免費入場，即看「Happy Hong Kong」美食市集詳情。

（4月24日更新）

美食市集周末起灣仔開鑼！政府4至6月舉辦美食市集 市民免費入場

政府早前公布財政預算案時預告，將於未來數月推出「開心香港」（Happy Hong Kong）一系列活動，財政司司長陳茂波今日（24日）聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟，及香港旅遊發展局總幹事程鼎公布最新詳情。

陳茂波表示，今次活動包括一系列的大型美食市集，預計將會在4月至6月底一連兩個月推出，其中由民政事務總署舉辦的市集，最快將在今個周末於灣仔會展舉行，屆時市民可以免費入場。此外，更有以維港為舞台的大型海陸嘉年華、流行文化、體育、音樂及戲院節等活動。

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（資料圖片）

陳茂波公布財政預算案（2月22日）時表示，政府將會預留1億元爭取更多吸引旅客，和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，從而提升香港的國際形象，香港旅遊發展局（旅發局）亦將動用超過2億5000萬元，繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事。

陳茂波指出，政府即將啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、遊樂、文青創作等活動，以刺激本地消費和經濟。當局將於未來數月，會在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，匯聚內地、本港及海外美食，讓市民及旅客享受中外美食，活動將由民政及青年事務局會統籌，細節稍後公布。

此外，旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的「大型海陸嘉年華」，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景緻的同時，可以享受新體驗。

另一方面，西九文化區管理局、香港迪士尼樂園、香港海洋公園、香港數碼港及香港科技園等機構也會響應，在今年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動， 更多詳情將稍後公布。