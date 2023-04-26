五一黃金周2023｜逾20大商場五一優惠！名牌/美妝1折、送消費贈券

【五一黃金周2023】五一黃金周將至，各大商戶陸續推出優惠吸客。本文將集合20大商場的五一優惠，其中尖沙咀K11 MUSEA、銅鑼灣利園區等大型商場，亦推出涵蓋美妝、名牌、珠寶等限時1折起，部分更將送近$3,000消費優惠贈券，即看五一優惠詳情。

五一黃金周2023｜20大商場五一優惠！名牌/美妝1折起、送消費贈券

五一黃金周2023 優惠【1】K11 Musea

五一黃金周商場優惠出爐！K11 MUSEA推出五一優惠，由即日起至5月3日，為本地客及海外旅客推出消費獎賞，無須任何消費即可獲贈$2,200，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、藝術體驗等範疇的電子禮劵及購物禮遇。

K11 MUSEA（官方提供）

K11 MUSEA更加碼推出「Beauty Surprise」消費獎賞，適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，例如ARMANI beauty、CHANEL BEAUTÉ、Christian Louboutin Beauty、Dior Beauty及Jo Malone London，當中指定品牌指定套裝減至半價，部份亦免費贈送禮品包，大家不要錯過！

五一黃金周2023 優惠｜詳情

推廣日期：即日起至5月3日

推廣地點：K11 MUSEA



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

五一黃金周2023優惠【2】YOHO Mall

YOHO Mall推出「YOHO MEGA SALE」，由4月29日至6月6日期間，商場將推出3大賞獎優惠，包括最高可獲$2,900電子贈券套裝；精選名牌手袋、服裝及鞋款等貨品低至1折等。

YOHO MALLL（官方提供）

YOHO Mall 五一優惠【2.1】「初夏消費狂賞」：由5月1日至31日，消費滿指定金額回贈優惠層層遞升，單日最高可獲$2,900電子贈券套裝。

YOHO Mall 五一優惠【2.2】「YOHO時裝巡禮」及其他星級商户「超值筍貨」大激減：由4月29日至6月6日，與場內名牌手袋、時尚服飾鞋款及皮革用品等時裝品牌，推出高折扣大熱貨品，其中星級商戶L Buy更推出門市專屬優惠，精選名牌手袋、服裝及鞋款等貨品1折及半價專區。

YOHO Mall 五一優惠【2.3】「儲印多重賞」：由4月29日至6月6日，顧客於時尚服飾、美容及化妝品商戶單筆消費滿指定金額即可賺取電子印花，儲滿指定數量印花即可換領精選美容、電子產品及L Buy 8折券等。L Buy 8折券適用於購買店內指定商品包括CHANEL及Hermès等名牌手袋、各類型時尚單品以及其他特選貨品。

五一黃金周2023 優惠｜YOHO Mall 五一優惠詳情

推廣日期：由4月29日至6月6日*

推廣地點：YOHO Mall

*部份優惠日期僅限5月1日至31日。



五一黃金周2023優惠【3-6】利園區：希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號及利園其他店舖

利園區五一黃金周期間亦推出優惠，由即日起至5月10日，利園區包括希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號及利園其他店舖，將雲集超過90個國際星級護膚、美妝、皮膚及頭髮護理品牌，包括Chanel Beauté 、@COSME STORE、mtm labo、DFS、M Plus Salon、BEYORG、Joyce Beauty等，提供美容及購物體驗。

現凡於利園區購物滿指定金額，即可換領高達$2,700利園區電子優惠禮券，憑有效旅遊證件或指定美容護理消費單據，更可獲贈額外專享禮遇，不論本地市民或外地旅客均可享用優惠。

利園區（官方提供）

五一黃金周2023 優惠｜利園區：希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號及利園其他店舖 五一優惠詳情

推廣日期：即日起至5月10日

換領時間：11:00 - 22:30

推廣地點：利園一期地下、希慎廣場1樓及利舞臺廣場1樓禮賓部



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

五一黃金周2023優惠【7-18】置富Malls12大商場

置富Malls旗下12大商場， 包括WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈，五一期間推出優惠「Love Shopping購物多重賞」，包括「即抽即中巡迴賞」、「7折美食現金券」等，此外「購物獎上獎」消費滿額更可獲贈美食現金券！

置富Malls12大商場五一優惠【1】由即日起至5月14日，商場聯同撲飛POPTICKET推出「激筍發售7折美食現金券」優惠，派發逾45,000張總值超過$100萬美食現金券，並以7折超優惠價發售，包括置富第一城的牛八和牛燒肉屋、日牛涮涮鍋專門店、天下茶屋、居食屋「和民」、敏華冰廳、馬鞍山廣場的Pepper Lunch、牛涮鍋、一風堂等人氣食肆。

置富Malls12大商場五一優惠【2】「購物獎上獎」於推廣期內，在同一商場消費滿指定金額可獲最高$500美食現金券，而於星期六、日及公眾假期消費更可獲最高$50額外獎賞，兼同時賺取會員積分。

置富Malls12大商場五一優惠【3】於指定日子參加「即抽即中巡迴賞」，即有機會贏取美容儀器及廚房家電等。商場於4至6月期間的指定星期六、日及公眾假期，會分階段於不同置富Malls推出「吃貨恐龍扭蛋機」，凡於指定置富 Malls內消費滿$200，即可參加抽獎，一扭就有機會即時中獎。

五一黃金周2023 優惠｜置富Malls12大商場 五一優惠詳情

推廣日期：即日起至5月14日

推廣地點：WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈



五一黃金周2023優惠【19】SOGO 崇光（感謝祭）

SOGO（崇光）感謝祭將由4月28日起至5月28日，分兩階段推出減價貨品，各大品牌均提供限時折扣優惠，涵蓋大量化妝品及護膚品、時尚精品、名牌手袋及銀包、電器、超市食品等貨品，大減價低至25折起！此外，SOGO網店由即日起至4月27日，會率先推出獨家預購，大家記得把握機會。

五一黃金周2023 優惠｜SOGO崇光（感謝祭）五一優惠詳情

推廣日期：4月28日至5月14日、 5月15日至28日

推廣地點：SOGO銅鑼灣實體店感謝祭

*詳情請至官網或向職員查詢。



五一黃金周2023優惠【20】屯門市廣場

屯門市廣場今年繼續舉辦「BEAUTY WORLD激賞祭」，由4月28日至5月14日，場內逾40個國際知名美妝品牌，將提供逾百個低至22折的獨家優惠，推廣期內憑指定消費更可參與「BEAUTY WORLD 泰寫意之旅」大抽獎，同步推「Beauty Me美麗賞」電子印章獎賞計劃、電子錢包優惠等，全年供購買美妝產品的顧客換領消閒、美食禮遇及商場美妝現金券。

屯門市廣場（官方相片）

五一黃金周2023 優惠｜屯門市廣場 五一優惠詳情

推廣日期：由4月28日至5月14日

推廣地點：屯門市廣場

*詳情請至官網或向職員查詢。



五一黃金周2023優惠【21】東港城

東港城由4月29日起至7月9日，推出「Happy Shopping 購物折2023」，場內逾90個商戶品牌將推出各大折扣優惠，涵蓋美容、珠寶、餐飲、電器及家居用品、時尚及運動裝備等各大類別。今次更有旅客有禮賞優惠，旅客只要出示有效旅遊證件及抵港證明旅遊通行證，並登記成為The Point會員，無需消費即可領取$100電子贈券。

（官方提供）

此外，只要消費滿指定金額，隨時可以$1換購iPhone、iPad及PS5等城中潮物，更額外再送不同種類的電子贈券，更多詳情請至官網查詢。

五一黃金周2023 優惠｜ 五一優惠詳情

推廣日期：由4月29日起至7月9日

推廣地點：東港城

*詳情請至官網或向職員查詢。

