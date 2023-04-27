銅鑼灣片皮鴨放題買一送一！銅鑼灣中菜餐廳推出120分鐘片皮鴨放題優惠買一送一，除了歎到八式片皮鴨，更可以任食多款小炒菜式，如湖南酸菜魚或水煮魚、白灼海蝦、鮑汁螺片、咸菜胡椒豬肚等，每位再送澳洲龍蝦半隻及海皇龍蝦湯泡飯，人均$199起，超抵食！

銅鑼灣片皮鴨放題買一送一！120分鐘任食片皮鴨/酸菜魚每位送龍蝦

銅鑼灣中菜餐廳萬鎔少館主打新派粵菜，最近與KKday推出120分鐘片皮鴨放題優惠低至買一送一，人均每位最平$199起，就可以任食八式片皮鴨，以及歎到多款小炒菜式，每位再送份澳洲龍蝦半隻（頂級鮮蟹肉燕窩羹 或 滋補鮑魚花膠濃雞湯）及海皇龍蝦湯泡飯！

片皮鴨放題必食推介有湘辣蒸（或豉汁）海珍珠斑、湖南酸菜魚或水煮魚，另有白灼海蝦、麻辣小龍蝦、泡椒魚皮、鮑汁豬手粒、咸菜胡椒豬肚、黑金流沙包、千層紅棗糕、椰汁流心球、脆皮奶卷、金絲香芋酥及任食各種粉麵！

片皮鴨放題優惠【1】買一送一（限量搶）：澳洲龍蝦盛宴120分鐘海鮮新派片皮鴨放題

價錢：$398/2位；平均$199/位（原價$798/2位，現場另收原價加一服務費及茶芥）

片皮鴨放題優惠【2】75折：澳洲龍蝦盛宴120 分鐘海鮮新派片皮鴨放題

價錢：$298/位（原價$398/位，現場另收原價加一服務費及茶芥）

（圖片來源：萬鎔少館Facebook）

萬鎔少館片皮鴨放題優惠

優惠日期：2023年4月27日12:00至5月3日23:59

使用日期：2023年4月28日至5月31日（不適用於2023年5月12-14日）

用餐時段：18:00-22:00

預訂網址：請按此

萬鎔少館

地址：銅鑼灣霎東街 33 號智選假日酒店 2 樓

電話：3590 8826