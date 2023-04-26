與閨蜜約會有什麼下午茶推介？找間靚酒店或餐廳歎下午茶，暢談心事兼擺盤打卡，度過愜意的下午是賞心樂事。 初夏各酒店或餐廳紛紛推出全新下午茶系列，由高級奢華、主題獨特到親民足料均有選擇，折後價錢更抵約$141位！今次記者推介近來人氣高企的8大酒店下午茶，讓大家約閨蜜訂餐時更得心應手！

精選8間酒店下午茶$141/位起！高CP值/打卡/法式點心/甜品任食

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



酒店下午茶推薦【1】8度海逸酒店 - 皇牌芒果三層架下午茶

初夏是芒果當造時期！八度海逸酒店推出皇牌芒果三層架下午茶，以時令的菲律賓呂宋芒炮製多款鹹甜美點，當中必食得獎的芒果拿破崙、鮮芒果蛋白蛋糕、香炸脆脆雞翼配芒果沙沙及日式水牛芝士芒果沙律！原價為$206/位，透過eShop 預訂可享折扣優惠，低至人均$141，CP值極高！

酒店下午茶推薦【1】8度海逸酒店

價格：$141/位

優惠：於官方網店預購，可享達68折優惠。或到Klook、KKday預訂

供應日期：2023年12月31日

供應時間：1500-1700

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

酒店下午茶推薦【2】歷山酒店 - 夢幻韓國草莓下午茶

歷山餐廳的維多利亞宮廷式設計風格，奢華雅緻，非常適合打卡！酒店近來推出全新的夢幻韓國草莓下午茶，以韓國當造的士多啤梨做主題，一件件精緻開胃小食和糕點充滿甜蜜果香。此外，每份套餐還包任飲即磨咖啡或TeaWG茗茶，人均只須$294.8！

（圖片︰歷山酒店）

酒店下午茶推薦【２】歷山酒店

價格：$294.8/位

優惠：於官方網店預購，可享達75折優惠。或到Klook（都有75折）、KKday預訂

供應時間：星期一至五 1430 – 1700、星期六、日，公眾假期及節慶日 1500-1700

地址：香港北角城市花園道32號 歷山餐廳 / 宴會廳（港鐵炮台山站B出口)

酒店下午茶推薦【3】Hotel Icon - La Maison Du Chocolat 法國風情

唯港薈GREEN與法國朱古力品牌La Maison du Chocolat聯乘推出「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶，包括前菜三品、濃湯、自選主食，最後有以巴黎艾菲爾鐵塔架盛載的八款法式甜品，加上GREEN寬闊的垂直花園景致，讓人彷如置身巴黎，體驗法式休閒生活藝術。

更多內容可詳閱：

酒店下午茶推薦【4】W 酒店 -「侘寂之美」日式下午茶

Ｗ酒店全新的「侘寂之美」日式下午茶，三層架淡湖水綠，配古銅色作主調，配上古銅色 W 顆拱形圓頂，打卡一流！下午茶提供多款日式主題小食，如磯煮鮑魚配昆布啫喱、蟹肉銀杏冷茶碗蒸、豆腐皮卷海膽醬蝦肉沙律等精緻點心，還有鬆餅配自家製櫻花白桃果醬、焙茶果仁慕斯蛋糕、番薯芝士蛋糕等，邊賞西九美景，邊歎下午茶，是理想的閏蜜約會好去處。

（圖片︰Ｗ Hotel）

酒店下午茶推薦【4】W 酒店

價格：$728/2位

供應日期：即日起至6月2日

供應時間：1500-1800

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

預訂方法：Klook、KKday

酒店下午茶推薦【5】珀薈酒店 -「閃亮摩天輪」/「紫醉金迷」主題下午茶

珀薈酒店 Uptop Bistro的下午茶出名CP值高兼顏值高，最近餐廳推出了升級版「紫醉金迷」及「閃亮摩天輪」兩大主題下午茶，除過往招牌的鹹甜點心系列，食物上亦加入了「煙三文魚卷配三文魚籽」及「吉列炸蠔」等美點，電話預訂再有85折優惠，人均$204！

酒店下午茶推薦【5】珀薈酒店

價格：星期一至五 $408/2位、星期六、日及公眾假期 $448/2位

優惠：電話預訂再享額外85折優惠（特別日子及公眾假期不適用）

預約電話：2117 3526

地址：尖沙咀漆咸道南117號19樓

預訂方法：01空間

酒店下午茶推薦【6】麗晶酒店 The Lobby Lounge - 維港英式下午茶

麗晶酒店 The Lobby Lounge 對正維港靚景，又可嘗到經典的英式下午茶、特調單品咖啡和中西茶品，是近來熱門的下午茶聚地點之一。下午茶包括了四款三明治、三款時令蛋糕、英式鬆餅及瑪德蓮蛋糕，所有餐點均是自家製作，配上同樣是自製的濃縮奶油及時令自家製果醬，讓人不論視覺還是味覺得獲得雙重滿足。

（圖片︰麗晶酒店）

酒店下午茶推薦【6】麗晶酒店 The Lobby Lounge

價格：$888/2位

供應時間：1200-1800

地址：香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂



酒店下午茶推薦【7】君悅酒店 茶園 - 法國五月美食薈下午茶

臨近五月，君悅酒店茶園推出全新「法國五月美食薈下午茶」，主打多款經典的法式鹹甜點心，如33%法國朱古力、鵝肝醬車厘子撻、香蔥龍蝦三文治、法國朱奶朱古力鬆餅配自家製西西里檸檬忌廉等，造型精緻，打卡最啱！此外，下午茶還可任食窩夫、班戟、自家製雪糕水果及什錦曲奇，甜品控不可錯過。

酒店下午茶推薦【7】君悅酒店茶園

價格：星期一至五 $368/位、星期六、日及公眾假期 $398/位

供應日期：2023年5月1日至5月31日

供應時間：1515-1700

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓

預訂方法：KKday

酒店下午茶推薦【8】嘉里酒店 x PAUL & JOE - 炫彩初夏下午茶

嘉里酒店最近聯乘 PAUL & JOE推出「炫彩初夏」下午茶，以PAUL & JOE最新夏季美妝系列及產品為創作靈感，設計出富有夏日色彩的精緻鹹甜美點！當中必食以橙花入饌的紅蝦啫喱、集清甜及香糯於一身的鵝肝雪糕、香口的蜜瓜吉士薯波配巴馬火腿及豬肉鬆，口感新穎，令人一試難忘！此外，惠顧雙人下午茶，每位客人可分別獲贈一份 PAUL & JOE 美妝禮品（價值$140），PAUL & JOE鐵粉啱晒！

酒店下午茶推薦【8】嘉里酒店

價格：星期一至五 $638/2位、星期六、日及公眾假期 $668/2位

優惠：送PAUL & JOE 美妝禮品（價值$140）、包2小時無限添飲咖啡或茶

供應日期：即日起至5月31日

供應時間：星期一至五 1430-1730、星期六、日及公眾假期 1330-1600；1615-1800

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 1 樓大堂茶座

預訂方法：01空間