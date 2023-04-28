$1脆皮雞、$1乳豬優惠！由即日起，凡於指定時段內惠顧富臨集團旗下指定分店，即可以$1優惠價歎脆皮童子雞及即燒脆皮乳豬，更可以趁優惠提前慶祝母親節，超抵食！即睇下文了解優惠詳情及分店地址！

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連鎖酒樓$1優惠晚市限定！超抵$1脆皮雞、即燒脆皮乳豬附分店地址

富臨集團推出$1脆皮雞及$1乳豬優惠！由即日起，晚市惠顧指定富臨分店，即可以$1優惠價歎到脆皮童子雞（2至4位半隻、5位或以上1隻）及即燒脆皮乳豬（2至3位例牌、4至7位半隻、8位或以上1隻），超抵食！

【$1脆皮童子雞】適用分店：

石門店：新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期2樓201號舖

美孚店：美孚新邨百老匯街 85號C 地下

九龍灣店：九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓

長沙灣貿易廣場店：長沙灣道 681號貿易廣場地下及1樓2號舖

黃大仙店：黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓

鯉魚門店：油塘祟信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

柴灣店：柴灣康民街 118號康翠台商業中心6字樓

紅磡店：紅磡明安街 2-20號地下

葵涌和宜店：葵涌和宜合道 26-30號地下A舖

土瓜灣欣榮店：土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓

【$1即燒脆皮乳豬】適用分店：

屯門中央廣場店：屯門海榮路 22號屯門中央廣場商場地下（部份）及1樓

天水圍天盛店：天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖

屯門建榮店：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地下

沙田娛樂城店：沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓

西環店：香港西環皇后大道西409號怡景花園地下

$1優惠適用於晚市堂食，優惠不可與冬瓜盅及龍蝦優惠同時優惠，包括報紙優惠券及晚飯優惠，更多詳情請向餐廳查詢。

（圖片來源：富臨集團）

富臨酒家$1優惠 詳情

推廣地點：富臨集團旗下指定分店

優惠日期：即日起

優惠時段：晚市18:00 - 22:00

