銅鑼灣中菜館免費送招牌順德菜！必食炸子雞/窩貼大蝦附領券詳情

銅鑼灣中菜廳慶祝開業周年紀念，特別推出限定優惠，客人在指定日期內成功登記，餐廳免費送出招牌順德菜，歎到炸子雞、窩貼大蝦、大良炸鮮奶等。即睇優惠登記詳情及餐廳地址。



銅鑼灣中菜圍爐順德菜 免費請食招牌菜

銅鑼灣「圍爐順德菜」慶祝開業一周年，推出限定優惠，免費送出餐廳的招牌經典順德名菜，包括招牌圍爐炸子雞、窩貼大明蝦等。

（圖片來源：圍爐順德菜Facebook）

即日起至6月中，在餐廳網站完成簡單的登記步驟，即獲免費電子贈券一張，憑券可選擇以下一款菜式：

圍爐炸子雞：2至6人半隻、6人或以上1隻

窩貼大明蝦：每位1件

大良脆炸鮮奶：每位1件

大良巧炒鮮奶：例牌



優惠券使用日期由即日起至2023年6月15日（不適用於5月5至7日、5月12至14日），只限堂食，不適用於外賣自取、包廳、包房等。

「圍爐順德菜」位於銅鑼灣新地標Sugar+，餐廳由盧偉權師傅主理，主打傳統順德菜，招牌名菜除了圍爐炸子雞、窩貼大明蝦之外，還有懷舊金錢蟹盒、大良煎藕餅、家鄉煎釀鯪魚等，喜歡品嘗傳統中菜的朋友不妨留意。

圍爐順德菜 優惠詳情

地址：香港銅鑼灣糖街31號SUGAR+16樓

電話：2383 3982

優惠登記網址：https://well-lo-shunde-cuisine.com/reg/

優惠日期：即日起至2023年6月15日（不適用於5月5至7日、5月12至14日）



*每檯最低消費港幣$200，最少兩位入座。

*每檯限用一張贈券，只可選擇一款菜式

*優惠受條款及細則約束，詳情可向餐廳查詢

