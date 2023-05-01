$1茶飲優惠！人氣茶飲店太子分店開幕，新店將會一連3日推出限定開幕優惠，最平$1就可以飲到珍珠奶茶，消費滿指定金額，仲送水果茶或百香綠茶，即睇優惠詳情！

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太子茶飲店$1珍珠奶茶！一連3日開幕優惠 消費滿指定金額送茶飲

茶飲店Sharetea歇腳亭將於太子聯合廣場開設全新分店，更會推出一連3日限定優惠。

（圖片來源：Sharetea 歇脚亭FB）

在5月6日-5月8日，下午1時-2時、下午5時-6時前往新分店，最平$1就可以買到招牌珍珠奶茶；單杯消費滿HK$25，會免費送顧客指定茶飲，分別是樂活水果茶或百香綠茶。適逢周末，有興趣的朋友不要錯過！

2023年5月6日：$1珍珠奶茶

2023年5月7日：單杯消費滿$25，送樂活水果茶

2023年5月8日：單杯消費滿$25，送百香綠茶

（圖片來源：Sharetea 歇脚亭FB）

優惠日期：2023年5月6-8日

時段：13:00-14:00、17:00-18:00

地址：太子道西157號 別樹華軒地下13號舖

營業時間：11:00-22:30

