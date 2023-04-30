貓主、貓奴幫家中「主子」剪指甲，會否心驚膽跳，怕剪到流血？萬一貓奮力掙扎坐唔定又擰嚟擰去，不止可能剪到肉，一個利爪伸出或反咬一口，隨時被牠傷到痛到飛起。日本有件貓奴好物，幫貓笠上面罩後，䒐䒏貓變老實貓，乖乖坐定任剪指甲。被蒙臉後的貓，造型十分趣怪惹笑！

貓面罩︳日本好物笠頭秒變乖貓坐定剪指甲 3招戴面罩防貓發狂

這個貓面罩分SS、S、M、L 尺寸，按主子的頸圍、臉長、臉闊而定，日本購買網有尺寸圖可參照。面罩由頭頂笠到貓嘴，有個窿留給貓透氣，無論正面或側面看也非常逗趣。

（圖片︰日本neko zuki）

為貓帶面罩目的，要阻擋牠的視線，不給牠看見指甲被剪而發狂，貓主可以輕鬆為貓剪指甲。



蒙上眼睛就會變老實貓

據日本朝日新聞報道，貓專科醫院「東京貓醫療中心」幸院長表示，貓爪是貓的武器，是攀爬的「必需品」，因此貓討厭任何人觸碰牠的指甲。如果貓看到有人碰自己的指甲，就會想掙扎，拼命要逃脫，就算是「家人」也無面俾。

但當貓戴上面罩，視野被擋住的話，就會瞬間變成「老實貓」呆呆懵懵，貓主可以用更短時間完成剪指甲。

（圖片︰日本neko zuki）

3招笠面罩貼士防發狂

有用家評論，頭幾次貓看到面罩就逃跑，通常試戴不成功，建議以下3招可以減輕掙扎。

1.在貓昏昏欲睡的時候為牠戴上更好，可能因光線變暗，面罩令貓放鬆下來。

2.戴上面罩前，不要讓貓看到面罩。

3.或者等牠心情好的時候，先抱抱牠及安慰，抱著後就從後面悄悄及快速地笠上面罩。

貓可能會驚慌往後退，貓主就抱緊牠在膝蓋上，幫牠剪指甲。初時，貓未習慣帶面罩，多數會囉囉嗦嗦地抱怨，但因為面罩局限了張嘴，牠也不可能䒐䒏或劇烈發狂，因此貓主不用擔心會被咬，可以放心剪牠的指甲。

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貓乖乖就範肯剪指甲

就這樣一直反覆練習，叫貓慢慢地適應，帶口罩→剪指甲→小獎勵，每2周重複1次，2個月左右，貓開始乖乖地肯被人剪指甲了。以往讓貓主討厭的工作，如今可極速完成。

面罩內側用軟綿紗布，外側用有機棉製作，採用魔術貼，穿戴簡單。有粉紅、淺黃、粉藍、淺灰、無印白、無印灰6種顏色，售價每個¥2,640（連稅，折約HK$152.6），未包運費。