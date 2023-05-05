惠康優惠︳78周年精選貨品買1送1　越南虎蝦/洗衣膠囊附優惠詳情

惠康今年78周年，由即日起有連串優惠答謝顧客，超過78件精選產品買1送 1，yuu會員亦有更多優惠，幫大家慳錢。



超過78件貨品買1送1

即日至5月11日期間，超過78件指定貨品有買1送1優惠，包括：Zespri紐西蘭珍寶金奇偉果、越南虎蝦肉（200g）、固力果各款百力滋/餅乾條8-9包裝、MELONA各款4支裝雪條、Meadows各款常溫奶、Meadows Home各款洗衣膠囊及滴露全能抗菌洗衣珠50粒等。

（資料圖片）

超過78件指定貨品有買1送1優惠包括▼▼

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另外，yuu會員每周有不同折扣禮遇：

5月5日至11日︰

HK$78購買寶絲洗衣粉5公斤1包

780分加HK$26換購維他果汁飲品6x250毫升2排

5月12日至18日︰

7800分換購Meadows Home廚房紙6卷裝2袋

5月12日至25日︰

HK$78買Oyster Bay紅/白酒750毫升1支

5月19日至25日︰

780分加HK$7換購Meadows Home迷你紙手巾12包裝2件

5月5日至5月25日︰

780分加HK$7.8換購淘大香辣避風塘炒麵250克1包

780分加HK$15換購保利4.5純牛奶1升1盒

780分加HK$30換購Godiva迷你朱古力條80/90克

7800分換購農心韓國黑版辛辣麵4x134克1袋