五一假期︳內地遊客推10款香港必買手信　德成號/檸檬王/奶茶沖包

疫情前內地旅客來港買手信回鄉回家，珍妮小熊曲奇多數在清單上。經過3年後，現時內地旅客會帶哪些食品、平安用品返屋企？香港旅遊必買10款手信、特色伴手禮推介，內地旅客在社交分享平台有一番建議。



內地旅客力推 香港旅遊10款必買伴手禮

出門回家的時候總會想帶點手信給親戚朋友，內地網民在社交平台紛紛分享在香港要買的手信，「還在只買珍妮曲奇嗎？現在最火的手信帶你看。」

（圖片來源︰小紅書）

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信、特色伴手禮推介▼▼

1. Glory曲奇

近20款口味，招牌是檸檬茶口味，還有鹹蛋黃味、蜂蜜抹茶味和伯爵茶ロ味，口感飽滿，超好吃！分店很多。

價位︰HK$108起

地址︰

尖沙咀店︰尖沙咀加拿分道10號嘉芬大廈地下C舖

旺角店︰ 旺角洗衣街161號E2D

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳Glory曲奇（圖片來源︰Glorybakery FB）

2. 曲奇四重奏

味道很多，蝴蝶酥的知名度高；分店也多，提供試吃，購買較方便。

地址：曲奇四重奏各分店

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳ 曲奇4重奏（圖片來源︰Cookies Quartet 曲奇4重奏FB）

3. 珍妮曲奇

牛油、咖啡、提子燕麥、脆牛油4味道，但很多牛油，太酥！很易碎！ 推薦咖啡味。

價位︰HK$80起

地址︰

尖沙咀店︰尖沙咀彌敦道54-64號美麗都大廈1樓42號舖

上環店︰上環永和街15號地舖

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳珍妮曲奇 （資料圖片）

4. 帝苑蝴蝶酥

被稱為蝴蝶酥中的Hermes，口感輕盈及酥脆，一盒有四種口味：原味、芝麻、抹茶、朱古力味。價格比較貴，但超級好味，推薦原味和抹茶。

價位︰HK$108- HK$208

尖沙咀店︰尖沙咀麼地道69號帝苑酒店大堂

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳帝苑蝴蝶酥（圖片來源︰The Royal Garden 香港帝苑酒店FB）

5. 齒來香

主推手工蛋卷，感覺最親民的街頭小食，有香蕉糕、杏仁餅等。

價位︰HK14/包起

地址︰西環西營盤第三街100-106號真光大廈地下1B號舖

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳齒來香（圖片來源︰齒來香蛋卷FB）

6. 德成號蛋卷

每天鮮製現做，2小時內必賣完，香港最難買的手信，有神級伴手禮之稱。在開門前2小時已有人排隊，屢屢瞬間秒殺。口味有家鄉雞蛋卷、椰汁雞蛋卷、鮮牛油蛋卷三種。

價位：HK$90起

地址︰北角渣華道64號地下

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳德成號蛋卷（圖片來源︰小紅書）

7. 恆香老餅家

在元朗現做現賣，建議臨走前一天才買。曾獲選「第一屆香港十大品牌」，慕名而來的遊客眾多。最知名的是老婆餅，皮酥餡滿，香滑不甜膩，皮蛋酥也受歡迎。

價位：HK$8起

地址：恆香老餅家各分店

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳恆香老餅（圖片來源︰恆香老餅家FB）

8. 檸檬王

化痰止咳涼果店，由小推車到進店，開業接近半世紀歷史。甘草檸檬（甘草粉＋檸檬果）回甘酸甜，薄荷檸檬潤喉助消滯，送給長輩也不錯。甘草粉加檸檬果乾搖一搖，很好吃！經常被搶購一空。

價位︰HK$30起

地址︰上環永吉街18號地舖

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳檸檬王（圖片來源︰小紅書）

9. 陳意齋

香港老字號零食鋪，最出名是養顏美容燕窩糕，軟韌有嚼勁，還有雞仔餅、果汁牛肉等香港傳統小吃；鎮店之寶有杏仁餅、燕窩糕、薏米餅。

價位︰HK$16起

地址︰

中環店︰皇后大道中176號B地下

太子店︰太子太子道西157號別樹華軒地下3號舖

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳陳意齋（圖片來源︰小紅書）

10. 大排檔奶茶沖包

超市就買到，最有香港奶茶特色風味，港式奶茶在家可以喝到。

價位：HK$22起

內地旅客推薦香港旅遊10款必買手信︳大排檔奶茶沖包（圖片來源︰小紅書）

食品之外，一堆平安用品也深受內地旅客歡迎，例如︰活絡油、白花油、驅風油、川貝枇杷露、退熱散、整腸丸、萬用膏，內地旅客建議遊客到連鎖藥妝店購買能買個安心。