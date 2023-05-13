葵廣美食｜葵廣首間鮮製雪糕店　即場現製推自家OREO旋風雪糕$22

葵廣美食多不勝數，人氣日式班戟店日前宣佈，較早前已成功獲發冰凍甜點廠牌照，成為葵廣首間能即場鮮製雪糕的店舖。班戟店隨即推出自家製麥旋風，即睇價錢、店舖地址、營業時間。



首間鮮製雪糕廠 自家製旋風雪糕

葵廣一直是不少人「搵食」的好去處，最近，葵涌廣場2樓的日式班戟店「Hk9cake」供應多種滋味班戟，包括日本低聚糖豆乳配黃豆粉、吉士車厘子焦糖厚奶蓋、鹹蛋黃流沙奶黃及黑糖三重朱古力等，一直以來也深受葵青區街坊甚至區外居民歡迎。繼班戟業務後，店舖開始進攻雪糕界。

「Hk9cake」5月9日在Facebook上宣佈，店舖已成功取得由食環署發出的冰凍甜點製造廠牌照，成為葵廣首間能即場鮮製雪糕的店舖。店方亦表示對收到牌照表示欣喜，隨即推出「9 Cake麥旋風」，讓大家品嘗到最新鮮雪糕。

旋風雪糕口味多元 $22起

「9 Cake麥旋風」分為5種口味，包括$22的OREO、聰明豆以及$24的香芋麻糬、NUTELLA榛子醬以及SKIPPY朱古力花生口味，旋風雪糕中的雪糕均在店內新鮮製作。

（圖片授權：FB@Kaori Unios）

網民踴躍支持 OREO味有驚喜

「9 Cake麥旋風」推出後不久，即引來不少人專程到「Hk9cake」一試。於放工後，專程到葵廣購買香芋麻糬味旋風雪糕的網民Kaori Unios表示，香芋麻糬味的雪糕亦加入了OREO，讓他十分驚喜。他亦表示麻糬配搭雪糕的口感適合。雖然OREO的味道將部份香芋味蓋過了，但他認為雪糕整體而言算是不錯。

Hk9cake

地址：香港新界葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓

營業時間：12:00-22:30

官方網站：https://www.facebook.com/FreeHcaKe/

