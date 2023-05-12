母親節優惠｜媽咪雞蛋仔13間分店免費送　母親節限定睇遊戲詳情

媽咪雞蛋仔免費請大家品嘗雞蛋仔！適逢母親節，媽咪雞蛋仔會於當日推出優惠。大家只要和母親於社交媒體Instagram上完成數個步驟，便可免費得到媽咪雞蛋仔1底，與母親分享愛意！即睇換領條件與優惠資訊。



媽咪雞蛋仔13間分店 免費派雞蛋仔

媽咪雞蛋仔日前宣佈，將會於母親節當日推出當日限定優惠，向完成「簡單任務」的客人送出雞蛋仔。

（圖片來源：FB@媽咪雞蛋仔）

大家只要於母親節當日（5月14日）與母親在Instagram上發文或發佈限時動態，寫上一句窩心說話，並標籤媽咪雞蛋仔的官方帳號 「@mammypancake.hk」，便會獲得免費雞蛋仔的領取資格。

（圖片來源：FB@媽咪雞蛋仔）

之後，大家要前往媽咪雞蛋仔店。除海洋公園分店外，每間分店首30位成功出示Instagram帖文或限時動態的朋友便可以免費得到媽咪雞蛋仔原味雞蛋仔1底。趁著母親節，大家不妨與媽咪一同完成簡單任務，分享節日的喜悅。

媽咪雞蛋仔售賣多種口味的雞蛋仔（圖片來源：FB@媽咪雞蛋仔）

媽咪雞蛋仔

優惠日期：2023年5月14日



優惠適用分店：

紅磡總店 : 香港紅磡船澳街99號黃埔新邨地下1A15舖

銅鑼灣分店：銅鑼灣希雲街1-5號禮信大廈地下17號舖

灣仔分店：灣仔灣仔道181A至181G地下D2舖

上環分店：上環文咸東街32號地下

中環分店：中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓242B舖

旺角分店：旺角豉油街33號地下A舖

佐敦分店：佐敦廟街219號地下

觀塘分店：觀塘通明街3號地下B號舖

尖沙咀東分店：尖沙咀東科學館道14號新文華中心地下16號鋪

荃灣分店：荃灣青山道荃灣段289-301號昌華大廈地下16A號舖

元朗分店：元朗教育路1號千色廣場地下21號舖

屯門分店 : 屯門屯隆街２號時代廣場北翼3樓38號鋪

將軍澳分店 : 新界將軍澳日出康城商場二樓201-201A舖 )

